अल्जाइमरविरुद्ध नेपाली वैज्ञानिक पौडेलको विशेष खोज- पैदलमैत्री शहर अनिवार्य

अस्ट्रेलियन क्याथोलिक युनिभर्सिटीमा आबद्ध प्राध्यापक पौडेल र उनको टोलीले सिड्नीका ७० देखि ९० वर्ष उमेरका ५ सय भन्दा बढी व्यक्तिहरूको ६ वर्षसम्म निरन्तर मस्तिष्क म्यापिङ गरेर यो निष्कर्ष निकालेका हुन्।

२०८२ चैत १ गते १९:४८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अस्ट्रेलियामा कार्यरत नेपाली न्यूरो वैज्ञानिक प्राध्यापक गोविन्द पौडेलले शहरी योजना र मस्तिष्क स्वास्थ्यबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको अनुसन्धान प्रकाशित गर्नुभएको छ।
  • पौडेलको टोलीले सिड्नीका ७० देखि ९० वर्ष उमेरका ५ सयभन्दा बढी वृद्धवृद्धाको मस्तिष्क म्यापिङ गरेर पैदल यात्रीमैत्री शहरमा मस्तिष्क स्वस्थ हुने देखाएको छ।
  • अनुसन्धानले शहरी संरचना सुधार गरी पैदल हिंड्न मिल्ने वातावरण बनाउँदा दीर्घकालीन मस्तिष्क स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने र डिमेन्सिया रोकथाममा मद्दत पुग्ने बताएको छ।

अस्ट्रेलियामा कार्यरत नेपाली न्यूरो वैज्ञानिक प्राध्यापक गोविन्द पौडेलले गरेको एक पछिल्लो अनुसन्धानले शहरी योजना र मानिसको मस्तिष्क स्वास्थ्यबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको पुष्टि गरेको छ ।

‘नेचर सिटिज’ जर्नलमा केही दिनअघि प्रकाशित यस खोजले पैदल यात्रीमैत्री शहरहरूमा बस्ने वृद्धवृद्धाहरूको मस्तिष्कको स्मरणशक्ति र नेभिगेसन गर्ने भाग (हिप्पोक्याम्पल टेल) अन्यको तुलनामा बढी बलियो र स्वस्थ हुने देखाएको हो ।

अस्ट्रेलियन क्याथोलिक युनिभर्सिटीमा आबद्ध प्राध्यापक पौडेल र उनको टोलीले सिड्नीका ७० देखि ९० वर्ष उमेरका ५ सय भन्दा बढी व्यक्तिहरूको ६ वर्षसम्म निरन्तर मस्तिष्क म्यापिङ गरेर यो निष्कर्ष निकालेका हुन्।

अनुसन्धानका अनुसार व्यस्त सडक पार गर्ने, चोकहरूमा ध्यान दिने र जटिल शहरी बाटोहरूमा हिँडडुल गर्ने प्रक्रियाले मस्तिष्कलाई निरन्तर अभ्यास गराउँछ । यसले अल्जाइमर जस्ता डिमेन्सियाका रोगहरू लाग्नबाट बचाउन वा त्यसको गतिलाई ढिलो बनाउन मद्दत गर्ने रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

नेपालमा पनि डिमेन्सियाका बिरामीहरूको संख्या बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा यो अनुसन्धानलाई सान्दर्भिक मानिएको छ । ‘नेपालको जनसंख्या पनि विस्तारै बुढ्यौलीतर्फ जाँदै गरेको र तीव्र शहरीकरण भइरहेकाले आगामी दिनमा यो समस्या अझै विकराल बन्न सक्छ,’ प्राध्यापक पौडेलले भनेका छन् ।

उनी थप्छन्, ‘काठमाडौंजस्ता ठूला शहरहरूमा केवल हिंड्न सजिलो शहर बनाउनु मात्र पर्याप्त छैन । वायु प्रदूषणजस्ता समस्याले मस्तिष्क स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ । त्यसैले स्वच्छ र प्रदूषणरहित वातावरणसँगै पैदल यात्रीमैत्री शहरी संरचना निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।’

यदि हाम्रा शहरहरू सुरक्षित र व्यवस्थित भए भने यसले मानिसहरूलाई बढी हिंड्न प्रेरित गर्ने प्राध्यापक पौडेल बताउँछन् । ‘दीर्घकालमा मस्तिष्कको संज्ञानात्मक क्षमता जोगाउन मद्दत पुर्‍याउँछ,’ उनले भने ।

यसअघि मस्तिष्क स्वास्थ्यलाई केवल स्वास्थ्य सेवासँग मात्र जोडेर हेर्ने गरिए पनि प्राध्यापक पौडेलको यो खोजले यसलाई शहरी योजनासँग जोड्नुपर्ने नयाँ बहस सुरु गरेको छ । सडकको संरचना, हरियाली क्षेत्र, र पैदल हिंड्न मिल्ने वातावरणले मानिसको दैनिक गतिविधि र दीर्घकालीन मानसिक स्वास्थ्यमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।

विश्वका अग्रणी विज्ञहरूले सामान्य जीवनशैली परिवर्तन र वातावरणीय सुधारबाट लाखौं डिमेन्सियाका केसहरू रोक्न सकिने सुझाव दिइरहेका हुन्छन् ।

यस्तो बेला पौडेलको यो अनुसन्धानले नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशका नीति निर्माताहरूलाई पनि शहरी पूर्वाधार विकास गर्दा जनस्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राख्न दबाब दिएको छ ।

समन्वयकारी राष्ट्रिय रणनीति र सुरक्षित सहरी डिजाइन विना रोकथाम गर्न सकिने मानसिक स्वास्थ्यका समस्याहरू भविष्यमा अझ बढ्दै जाने चेतावनी वैज्ञानिकहरूले दिएका छन् ।

अल्जाइमर प्राध्यापक गोविन्द पौडेल
इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास
कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?

कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?
रास्वपाको प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिक मत बढी, अरू दल खस्किए

रास्वपाको प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिक मत बढी, अरू दल खस्किए
‘वैचारिक मत’ घट्दा स्तब्ध कम्युनिस्ट

'वैचारिक मत' घट्दा स्तब्ध कम्युनिस्ट
कमरेडहरू भन्दैछन्– बालेनले के राजनीति जान्या छ !

कमरेडहरू भन्दैछन्– बालेनले के राजनीति जान्या छ !
तत्कालीन गृहमन्त्री बादल मुछिएको ज्यानमुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको परमादेश

तत्कालीन गृहमन्त्री बादल मुछिएको ज्यानमुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको परमादेश
दुई तिहाइको भार

दुई तिहाइको भार

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

7 Stories
लोकप्रिय कार्डिगन, स्टाइल थरीथरीका

लोकप्रिय कार्डिगन, स्टाइल थरीथरीका

8 Stories
५ नेता, जो विश्वभर चर्चित छन्

५ नेता, जो विश्वभर चर्चित छन्

5 Stories
५ गल्ति, जसले स्तन क्यान्सरको जोखिम गराउनसक्छ

५ गल्ति, जसले स्तन क्यान्सरको जोखिम गराउनसक्छ

6 Stories
वायु प्रदूषणले शरीरको कुन अंगमा कस्तो असर गर्छ ?

वायु प्रदूषणले शरीरको कुन अंगमा कस्तो असर गर्छ ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

