धनराज गुरुङको टिप्पणी- फागुन २१ भदौ २३ र २४ को दोस्रो एपिसोड हो

‘चुनावको समयमा आफै कांग्रेसको घर जलाएर आगो ताप्न थाल्यौँ’

आफूले ‘चुनाव लडौँ कि कसो गरौँ ?’ भनेर सोध्ने केही नेताहरूलाई नलड्न सुझाएको पनि नेता गुरुङले बताएका छन् ।

२०८२ चैत २ गते १६:४२

२ चैत, काटमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्व उपसभापति धनराज गुरुङले फागुन २१ को निर्वाचन भदौ २३ र २४ को घटनाको दोस्रो ‘एपिसोड’ भनेर टिप्पणी गरेका छन् । सोमबार फेसबुकमार्फत लामो अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्दै नेता गुरुङले आफूले यो कुरा पहिल्यैदेखि भन्दै आएको उल्लेख गरेका छन् ।

‘भाद्र २३–२४ को घटनापछिको कांग्रेसको पहिलो कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा भनेको थिएँ–यो पहिलो एपिसोड हो, दोस्रो एपिसोड बाँकी छ,’ गुरुङले भनेका छन्, ‘जुनसुकै रूपमा दोस्रो एपिसोड आउन सक्छ । त्यसको सामना गर्न तयार रहनुपर्छ ।’

यो कुरा त्यसपछि प्राय: जसो सबै औपचारिक/अनौपचारिक बैठकमा आफूले दोहोर्‍याइरहेको उनले उल्लेख गरेका छन् । ‘तर, यस विषयमा पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी एवं वरिष्ठतम नेताहरूलाई ज्ञानको अभाव भयो कि ?,’ उनले अगाडि भनेका छन् ।

आफूले भनिरहँदा कतिपय नेताहरूले बुझ्नै नचाहेको र कतिपय नेताहरूको पदको महत्त्वाकाङ्क्षाले थिचिएको मानसपटलले बुझ्न नसकेको हुनसक्ने उनले भनेका छन् ।

‘मैले भनेझैँ दोस्रो एपिसोड फागुन २१ निर्वाचनको रूपमा आयो । धेरैलाई थाहै भएन यो भाद्र २३-२४ को दोस्रो एपिसोड हो,’ नेता गुरुङले उल्लेख गरेका छन् । सायद थाहा पाउँदासम्म ढिला भइसकेको हुनसक्ने उनले बताएका छन् ।

आफूले ‘चुनाव लडौँ कि कसो गरौँ ?’ भनेर सोध्ने केही नेताहरूलाई नलड्न सुझाएको पनि नेता गुरुङले बताएका छन् । ‘किन कि यो भाद्र २३-२४ को दोस्रो एपिसोड हो भन्ने कुरामा म दुबिधामा थिइनँ,’ उनले भनेका छन् । तथापि आफूसँग सोधेर पनि चुनाव लड्ने नेताहरू हारेको बताउँदै गुरुङ अब चुकचुकाउनुको कुनै अर्थ नभएको बताएका छन् ।

‘राजनीतिमा विभिन्न घटनाक्रमहरू देखा पर्नु स्वाभाविक नै मानिन्छ । तर सम्भावित घट्नाको आकलन गर्न नसक्नु नेतृत्वको अदूरदर्शिता हो,’ उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘अझ भाद्र २३-२४ को दोस्रो एपिसोड आउँछ भनेर मैले बैठकहरूमा पटक-पटक भन्दा पनि यसबारे अनभिज्ञता प्रदर्शन गर्नु मूर्खताको पराकाष्ठा नै हो ।’

यस्तै चुनावलाई स्वीकार गरेर चुनावअघि कांग्रेसको घरमा आगो लगाएको भन्दै गुरुङले टिप्पणी पनि गरेका छन् । उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘अनि चुनाव त भन्यौँ । तर चुनावको समयमा हामी आफै कांग्रेसको घर जलाएर आगो ताप्न थाल्यौँ । यी यावत कारणहरू हुन्- पार्टीको सर्मनाक हार ।’

बिपी कोइरालाको अनुयायी भन्नेले फागुन २१ को निर्वाचनमा सर्मनाक हार बेहोरेकामा जिम्मेवारी लिन तयार नभएको पनि नेता गुरुङले बताएका छन् । ‘सामाजिक सञ्जालका भित्ता रङ्गाएर लाज छोपिन्न । लाज हरायो भन्दैमा बाटोमा निर्वस्त्र हिँड्नु हुँदैन । किनकि देख्नेलाई लाज हुन्छ,’ गुरुङले व्यङ्ग्य गर्दै लेखेका छन् ।

धनराज गुरुङ नेपाली कांग्रेस
कांग्रेस विवादबारे धनराज गुरुङ : तिललाई पहाड नबनाए हुन्छ

कांग्रेस विवादबारे धनराज गुरुङ : तिललाई पहाड नबनाए हुन्छ
सबैलाई एकताबद्ध गरेर लैजानेबारे छलफल जारी छ : धनराज गुरुङ

सबैलाई एकताबद्ध गरेर लैजानेबारे छलफल जारी छ : धनराज गुरुङ
धनराज गुरुङको आग्रह- कांग्रेस एउटा परिवार हो, झगडा नगरौं

धनराज गुरुङको आग्रह- कांग्रेस एउटा परिवार हो, झगडा नगरौं
रवि–बालेन मिल्नुलाई अनौठो मान्नु पर्दैन : धनराज गुरुङ

रवि–बालेन मिल्नुलाई अनौठो मान्नु पर्दैन : धनराज गुरुङ
धनराज गुरुङ र खुमा अर्यालको नाम स्याङ्जाका दुवै क्षेत्रबाट सिफारिस

धनराज गुरुङ र खुमा अर्यालको नाम स्याङ्जाका दुवै क्षेत्रबाट सिफारिस
धनराजको प्रस्ताव : ०४६ सालयता पदमा बसेका नेता-कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन पार्टीकै एजेन्डा बनाऔं

धनराजको प्रस्ताव : ०४६ सालयता पदमा बसेका नेता-कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन पार्टीकै एजेन्डा बनाऔं

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना

कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना
इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास
कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?

कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?
रास्वपाको प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिक मत बढी, अरू दल खस्किए

रास्वपाको प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिक मत बढी, अरू दल खस्किए
‘वैचारिक मत’ घट्दा स्तब्ध कम्युनिस्ट

‘वैचारिक मत’ घट्दा स्तब्ध कम्युनिस्ट
कमरेडहरू भन्दैछन्– बालेनले के राजनीति जान्या छ !

कमरेडहरू भन्दैछन्– बालेनले के राजनीति जान्या छ !
तत्कालीन गृहमन्त्री बादल मुछिएको ज्यानमुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको परमादेश

तत्कालीन गृहमन्त्री बादल मुछिएको ज्यानमुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको परमादेश

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

7 Stories
प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

7 Stories
लोकप्रिय कार्डिगन, स्टाइल थरीथरीका

लोकप्रिय कार्डिगन, स्टाइल थरीथरीका

8 Stories
५ नेता, जो विश्वभर चर्चित छन्

५ नेता, जो विश्वभर चर्चित छन्

5 Stories
५ गल्ति, जसले स्तन क्यान्सरको जोखिम गराउनसक्छ

५ गल्ति, जसले स्तन क्यान्सरको जोखिम गराउनसक्छ

6 Stories

