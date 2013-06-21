छोराछोरीसहित बेपत्ता महिला मृत भेटिइन्

२ चैत, सुर्खेत । आइतबार बिहानदेखि छोराछोरीसहित बेपत्ता भएकी गुर्भाकोट नगरपालिका- १२ पिप्लेकी माया कठायतको शव फेला परेको छ । ११ वर्षकी छोरी आशा र पाँच वर्षका छोरा दीपकसहित सम्पर्कविहीन भएकी मायाको शव सोमबार बेलुकी फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रवक्ता मोहन जङ्ग बुढथापाले जानकारी दिए ।
प्रहरी र स्थानीयले खोजी गर्दा उनको शव भेरी नदीमा भेटिएको हो । हराएको स्थानदेखि सात किलोमिटर दक्षिणतर्फ लेकबेसी नगरपालिका-३ पटारेस्थित भेरी नदीको किनारमा शव भेटिएको प्रवक्ता बुढथापाले जानकारी दिए ।
मायाका दुई छोराछोरीको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । मायाका श्रीमान् भूपेन्द्र कठायतले प्रहरी चौकी गुमीमा खबर गरेपछि खोजी सुरु भएको थियो । –रासस
