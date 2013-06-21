शिखर पावरको आईपीओ बाँडफाँट, ९३ प्रतिशत आवेदकको हात खाली 

३ चैत, काठमाडौं । शिखर पावर डेभलपमेन्टको आईपीओ बाँडफाँट भएको छ।
सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आईएमई क्यापिटलले एक औपचारिक कार्यक्रममार्फत आईपीओ बाँडफाँट गरेको हो । यसअघि सर्वसाधारणका लागि शिखरको आईपीओमा फागुन १७ देखि २६ गतेसम्म आवेदन खुलाइएको थियो ।
आईपीओमा २६ लाख ८७ हजार ३४७ जनाले आवेदन दिएकोमा २६ लाख ५० हजार ८४७ स्वीकृत भएको थियो ।
गोलाप्रथाबाट १ लाख ८४ हजार २६० जनालाई १० कित्ताका दरले सेयर बाँडफाँट गरिएको छ । स्वीकृत आवेदनमध्ये २४ लाख ६६ हजार ५८७ आवेदकको हात रित्तो भएको छ । आईपीओको नतिजा सीडीएससीको वेबसाइटमार्फत हेर्न सकिनेछ ।
