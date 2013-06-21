सुनचाँदीको भाउ बढ्यो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले मंगलबार सुनको भाउ प्रतितोला ४ सय रुपैयाँ बढाएर ३ लाख ९ हजार ९ सय रुपैयाँ तोकेको छ।
- चाँदीको भाउ पनि प्रतितोला ७० रुपैयाँले बढेर ५ हजार ३३५ रुपैयाँ पुगेको छ।
- माघ १५ गते सुनचाँदीको भाउ हालसम्मकै उच्च रेकर्ड ३ लाख ३९ हजार ३ सय र ७ हजार ५०५ रुपैयाँ पुगेको थियो।
३ चैत, काठमाडौं । मंगलबार सुनचाँदीको भाउ बढेको छ । नेपाली बजारमा यस दिन सुनको भाउ प्रतितोला ४ सय रुपैयाँ र चाँदी तोलामा ७० रुपैयाँ बढेको हो ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले आज सुनको भाउ प्रतितोला ३ लाख ९ हजार ९ सय रुपैयाँ तोकेको छ । अघिल्लो दिन ३ लाख ९ हजार ५ सय रुपैयाँ थियो । त्यस्तै आज चाँदीको भाउ प्रतितोला ५ हजार ३३५ रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । अघिल्लो दिन ५ हजार २६५ रुपैयाँ थियो ।
गत माघ १५ गते सुनचाँदीको भाउ हालसम्मकै उच्च भएको रेकर्ड छ । सो दिन सुन तोलामा ३ लाख ३९ हजार ३ सय र चाँदी ७ हजार ५०५ रुपैयाँ पुगेको थियो ।
