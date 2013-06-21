सुर्खेतबाट हराएका ३ बालबालिका भेटिए

हराएका तीन बालबालिकालाई प्रहरीले फेला पारेको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ३ गते १३:५४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सुर्खेतमा हराएका तीन बालबालिका ३ चैतमा प्रहरी टोलीले फेला पारेको छ।
  • हराएका बालबालिका ११ वर्षकी प्रतिक्षा, ७ वर्षका विवेक र ५ वर्षकी कल्पना न्यौपाने हुन्।
  • प्रहरी निरीक्षक राजनप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा १० जनाको टोलीले खोजतसाल गरी बालबालिका फेला पारेको छ।

३ चैत, सुर्खेत । हराएका तीन बालबालिकालाई प्रहरीले फेला पारेको छ । सोमबार मध्याह्न १२ बजेको समाय कालिकोट रास्कोट नगरपालिका-८ घर भई हाल सुर्खेतस्थित वीरेन्द्रनगर नगरपालिका-२ रेडियो नेपाल चोकनजिक डेरामा बस्दै आएका तीन बालबालिका हराएका थिए ।

तीन जना बालबालिकाहरू 11 वर्षकी प्रतिक्षा न्यौपाने, ७ वर्षका विवेक न्यौपाने र 5 वर्षकी कल्पना न्यौपाने सम्पर्कमा नआएपछि अभिभावक तुलराज न्यौपानेले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए ।

हराएको खबरपछि प्रहरी निरीक्षक राजनप्रसाद भट्टराईको कमान्डमा १० जनाको टोली खटिई खोजतसाल गर्दा उनीहरू फेला परेका थिए ।

