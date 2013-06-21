+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

भेरी कोरिडोर : लासीक्याप-सिसौल सडक खण्ड निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई

भेरी कोरिडोर बाँकेको जमुनाहबाट सुरु भएर सुर्खेत, सल्यान, जाजरकोट र रुकुम पश्चिम हुँदै डोल्पाको दुनै, धो र तिन्जे पार गरेर तिब्बतको सीमासम्म पुगाउने लक्ष्य छ ।

0Comments
Shares
पूर्ण सार्की पूर्ण सार्की
२०८२ चैत ३ गते १६:०७

३ चैत, डोल्पा । भेरी कोरिडोरअन्तर्गत डोल्पाको लासीक्याप देखि सिसौलसम्मको सडक खण्ड निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइने भएको छ । चैत १ गते बसेको नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लासीक्याप–सिसौल सडकखण्डको ३३ किलोमिटर सडक निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय भएको छ ।

सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिने भनिएको सडक खण्डमा अत्यन्तै भिरालो र कडा चट्टानी भूभाग पर्छ । कठिन भूगोल भएकै कारण यसअघि मापदण्डअनुसार ट्रयाक खोल्न निकै कठिन भइरहेको थियो ।

भेरी कोरिडोर बाँकेको जमुनाहबाट सुरु भएर सुर्खेत, सल्यान, जाजरकोट र रुकुम पश्चिम हुँदै डोल्पाको दुनै, धो र तिन्जे पार गरेर तिब्बतको सीमासम्म पुगाउने लक्ष्य छ । यो सडकलाई नेपाली भूमि हुँदै भारत र चीन जोड्ने सबैभन्दा छोटो सडक समेत मानिएको छ ।

चीन, नेपाल र भारतलाई जोड्ने त्रिदेशीय सडक भएकाले यो कोरिडोरलाई रणनीतिक तथा व्यापारिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण भनेर व्याख्या गरिएको छ ।

२०७५ मङ्सिर ४ गते डोल्पाको त्रिपुराकोटसम्म ट्रयाक खोलेर भेरी कोरिडोरको औपचारिक उद्घाटन गरिएको थियो । तर उद्घाटन भएको वर्षौँ बितिसक्दा निर्माणले गति लिन सकेको छैन ।

भेरी कोरिडोर आयोजना कार्यालय जाजरकोटका अनुसार सुर्खेतको छिन्चुदेखि डोल्पाको मोरिम्लासम्म करिब ३ सय १७ किलोमिटर सडक पर्छ । यसमध्ये छिन्चुदेखि जाजरकोटको सदरमुकाम हुँदै तल्लुबगरसम्म सडक कालोपत्रे भइसकेको छ । सो खण्डमा केही ठाउँमा पक्की पुल निर्माणको चरणमा छ ।

यस्तै कोरिडोरको तल्लुबगरदेखि त्रिपुराकोटसम्म सडक स्तरोन्नतिको काम सुरु गरिएको र पक्की पुलसमेत निर्माणको चरणमा रहेको कोरिडोरले जानकारी दिएको छ ।

कोरिडोरअन्तर्गत पर्ने विभिन्न सडक खण्डमा सडक साँघुरो हुनुका साथै पहिरो तथा ढुंगा-माटो खस्ने समस्या पनि बढ्दै गएको छ ।

भेरी कोरिडोरले पूर्णता पाए डोल्पाका प्रसिद्ध पर्यटकीय स्थलहरू फोक्सुन्डो ताल, जगदुल्ला ताल, सुलिगाड झरना, छार्का भोट बस्ती र त्रिपुरा सुन्दरी मन्दिर, धो उपत्यकासम्म स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको आगमन बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

पर्यटकीय दृष्टिकोणबाट नभई डोल्पामा उत्पादन हुने यार्सागुम्बा, जटामसी, स्याउ र ओखरजस्ता बहुमूल्य वस्तुले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार पाउने डोल्पाका स्थानीयले विश्वास गरेका छन् । साथै धो क्षेत्रमा भविष्यमा हिमाली सहर विकास गर्ने सरकारी योजनालाई समेत यस सडकले सहयोग पुर्‍याउने यहाँका जनताको विश्वास छ ।

#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
चर्चित उम्मेदवार पार्टी उम्मेदवार हट सिट
पार्टीहरू
अग्रता
जित
कुल सिट
Change
समानुपातिक मत
Loading election results...

प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा

कुल सिट: १६५
लेखक
पूर्ण सार्की

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

चालकलाई छिटो मतदानको व्यवस्था मिलाइदिन गरेका थिए आग्रह

मतदान अधिकृत दीपा, जसले हतियारधारी सैनिकलाई मतदान केन्द्रबाट निकालिन्

सैनिक र प्रहरीहरूले कसरी हाल्नेछन् भोट ?

गैर–राजनीतिक चरित्रलाई कायम राख्दै समन्वय र सहकार्य भइरहेको छ : नेपाली सेना

निर्वाचन सुरक्षा : डोल्पामा नेपाली सेनाको हवाई गस्ती

सर्लाहीमा बख्तरबन्द गाडीसहित नेपाली सेनाको गस्ती

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?

‘शाहीकालमा राजकुमार अहिले आसेपासे, फरक के ?’

कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?

रास्वपाको प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिक मत बढी, अरू दल खस्किए

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित