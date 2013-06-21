चुनाव हारेका खनाल धन्यवाद दिन गाउँगाउँमा

अर्घाखाँचीमा हालै सम्पन्न निर्वाचनमा पराजित भए पनि विष्णुप्रसाद खनाल (मुस्कान) मतदाताप्रति आभार व्यक्त गर्न गाउँ–गाउँमा पुगेका छन्।

२०८२ चैत ३ गते १९:२६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अर्घाखाँचीमा पराजित विष्णुप्रसाद खनालले मतदाताप्रति आभार व्यक्त गर्दै गाउँ–गाउँमा धन्यवाद अभियान चलाएका छन्।
  • खनालले शितगंगा नगरपालिकाका १२ वडामा र छत्रदेव गाउँपालिकाका ८ वडामा भेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छन्।
  • जिल्ला सभापति केशव श्रेष्ठले हारजित स्वाभाविक भए पनि कार्यकर्ताको उत्साह कायम राख्न यस्तो अभियान आवश्यक भएको बताए।

३ चैत, अर्घाखाँची । अर्घाखाँचीमा हालै सम्पन्न निर्वाचनमा पराजित भए पनि विष्णुप्रसाद खनाल (मुस्कान) मतदाताप्रति आभार व्यक्त गर्न गाउँ–गाउँमा पुगेका छन्।

निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा नआए पनि जनतासँगको सम्बन्धलाई निरन्तर मजबुत बनाउने उद्देश्यले धन्यवाद अभियान चलाएको उनी बताउँछन् ।

अर्घाखाँचीका विभिन्न स्थानमा पुग्दै उनले आफूलाई मतदान गर्ने तथा पार्टीको रुख चिन्हमा विश्वास गर्ने सम्पूर्ण मतदातालाई धन्यवाद दिएका छन्। उनले कार्यकर्ता र समर्थकहरूलाई निराश नहुन आग्रह गर्दै आगामी दिनमा अझ सशक्त रूपमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

खनालले शितगंगा नगरपालिकाका १२ वटै वडा र छत्रदेव गाउँपालिका का ८ वटै वडामा पुगेर भेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेका छन्।

यसैक्रममा आज सन्धिखर्क नगरपालिका–३, ४, ५, ९, १०, ११ र १२ मा समेत भेटघाट तथा धन्यवाद कार्यक्रम गरे ।

स्थानीयवासीसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै उनले निर्वाचनका क्रममा देखिएको साथ र सहयोगप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरेका छन्।

उनको यो अभियानले स्थानीय तहमा कार्यकर्ताको मनोबल उच्च बनाएको बताइएको छ। जिल्ला सभापति केशव श्रेष्ठका अनुसार, निर्वाचनमा हारजित स्वाभाविक प्रक्रिया भए पनि कार्यकर्ताको उत्साह कायम राख्न र जनतासँगको सम्बन्ध थप सुदृढ गर्न यस्तो अभियान आवश्यक रहेको बताए ।

विष्णुप्रसाद खनाल (मुस्कान)
ग्यास सिलिन्डरमाथि बसेको फोटो सेयर गर्दै प्रियंका : चाहियो भने सम्पर्क गर्नुहोला

श्रीराम ग्यास सिलिन्डर बजार पठाइँदै, नयाँ बेच्न र साटफेर गर्न रोक

पीएम कप बागमती प्रदेश छनोटः काठमाडौंलाई हराउँदै ललितपुर च्याम्पियन

एमाले नेताहरूलाई बालुवाटार बोलाएर प्रधानमन्त्रीले दिइन् ‘धन्यवाद’

आगामी आर्थिक वर्ष प्रदेश-स्थानीय सरकारलाई डेढ खर्ब वित्तीय समानीकरण अनुदान

चैत ५ मा समानुपातिक सांसदलाई प्रमाणपत्र, त्यही दिन राष्ट्रपतिलाई निर्वाचन प्रतिवेदन

बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?

‘शाहीकालमा राजकुमार अहिले आसेपासे, फरक के ?’

कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?

रास्वपाको प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिक मत बढी, अरू दल खस्किए

सोफा कस्तो किन्ने ?

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

लोकप्रिय कार्डिगन, स्टाइल थरीथरीका

५ नेता, जो विश्वभर चर्चित छन्

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित