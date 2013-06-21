संगीतकर्मी दीपक थापाको उपचारमा सघाउन परिवारको आग्रह

नेपाली संगीत क्षेत्रमा उनले 'बिदेश जाने मायालु तिमीलाई' जस्तो लोकप्रिय गीत गाएका छन् भने थुप्रै चर्चित गीतमा संगीत सिर्जना र एरेन्ज गरेका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ३ गते २१:१७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली गायक दीपक थापा दीर्घ मिर्गौला रोगको स्टेज ५ बाट पीडित छन् र उनलाई मिर्गौला प्रत्यारोपण आवश्यक छ।
  • उनको उपचारका लागि परिवार र आफन्तहरूले आर्थिक सहयोगको अपिल गरेका छन् र क्यानडास्थित क्याल्गरी मगर एसोसिएसनले गोफन्डमी अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ।
  • थापाले हप्तामा तीन पटक डायलाइसिस गरिरहेका छन् र उपचार खर्च जुटाउन कठिनाइ भइरहेको छ।

काठमाडौं । नेपाली संगीत क्षेत्रका चर्चित गायक तथा संगीतकार दीपक थापाको उपचारमा सघाउन उनका परिवार र आफन्तले सहयोगको अपिल गरेका छन् ।

‘द प्रिज्म’ ब्यान्डका सदस्यसमेत रहेका थापा अहिले दीर्घ मिर्गौला रोग (क्रोनिक किड्नी डिजिज) को स्टेज ५ बाट पीडित छन् । हाल उनलाई हप्तामा तीन पटक डायलाइसिस गर्नुपर्ने अवस्था रहेको परिवारले जनाएको छ ।

चिकित्सकले उनको स्वास्थ्य सुधारका लागि मिर्गौला प्रत्यारोपण आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

भैरहवामा जन्मिएका थापाले बाल्यकाल हङकङमा बिताएका थिए । उनले टम ली म्युजिक सेन्टरमा क्लासिकल गिटार अध्ययन गरेका थिए ।

नेपाली संगीत क्षेत्रमा उनले ‘बिदेश जाने मायालु तिमीलाई’ जस्तो लोकप्रिय गीत गाएका छन् भने थुप्रै चर्चित गीतमा संगीत सिर्जना र एरेन्ज गरेका छन् । सुक्मित गुरुङले गाएको ‘ओ मेरो प्रियतम’ गीतमा पनि उनको सिर्जनात्मक योगदान छ ।

लामो समयदेखि उपचारमा रहँदा उनी पहिलेझैं संगीतमा सक्रिय हुन नसक्ने अवस्था आएको छ । यसले गर्दा उपचार खर्च जुटाउन कठिन भइरहेको परिवारले जनाएको छ ।

परिवारका अनुसार, कठिन स्वास्थ्य अवस्थाका बाबजुद थापा सकारात्मक र आत्मबलसहित लडिरहेका छन् । स्वास्थ्य लाभपछि फेरि संगीत सिर्जनामा फर्किने उनको इच्छा छ ।

यस्तो अवस्थामा परिवार, आफन्त तथा शुभेच्छुकहरूले सबै संगीतप्रेमीलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । उपचार र मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि आर्थिक सहयोग आवश्यक रहेको भन्दै सानो सहयोगले पनि ठूलो अर्थ राख्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

थापाको उपचार सहयोगका लागि क्यानडास्थित क्याल्गरी मगर एसोसिएसन, अल्बर्टाले ‘गोफन्डमी’मार्फत अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ ।

गोफन्डमी लिंकमा जान यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

 

सम्बन्धित खबर

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल
नेपाल फर्किन कुवेत र कतारका नेपालीलाई साउदीको बाटो ‘महँगो’

नेपाल फर्किन कुवेत र कतारका नेपालीलाई साउदीको बाटो ‘महँगो’
सन्तान वियोगको पुनरावृत्ति : १० वर्ष पहिले छोरा बिते, अहिले छोरी इनिसा

सन्तान वियोगको पुनरावृत्ति : १० वर्ष पहिले छोरा बिते, अहिले छोरी इनिसा
रजनीलाई लाग्यो- खेलाडी मात्र बनेर हुँदैन, राजनीतिमार्फत देशका लागि केही गर्नुपर्छ

रजनीलाई लाग्यो- खेलाडी मात्र बनेर हुँदैन, राजनीतिमार्फत देशका लागि केही गर्नुपर्छ
डा. विशाल बुवाको हेरचाह गर्न बेलायत गएका थिए, सयौं वृद्ध-वृद्धाको सहारा बने

डा. विशाल बुवाको हेरचाह गर्न बेलायत गएका थिए, सयौं वृद्ध-वृद्धाको सहारा बने
नयाँ सांसदलाई रास्वपाले सिकायो संसदीय आचरण

नयाँ सांसदलाई रास्वपाले सिकायो संसदीय आचरण

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल
बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?
‘शाहीकालमा राजकुमार अहिले आसेपासे, फरक के ?’

‘शाहीकालमा राजकुमार अहिले आसेपासे, फरक के ?’
कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना

कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना
इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास
कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?

कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सोफा कस्तो किन्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

7 Stories
मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

7 Stories
प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

7 Stories
लोकप्रिय कार्डिगन, स्टाइल थरीथरीका

लोकप्रिय कार्डिगन, स्टाइल थरीथरीका

8 Stories
५ नेता, जो विश्वभर चर्चित छन्

५ नेता, जो विश्वभर चर्चित छन्

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

