इजरायली आक्रमणबाट बेरूतमा ६ जनाको मृत्यु, २४ घाइते

४ चैत, काठमाडौं । इजरायली आक्रमणबाट लेबनानको राजधानी बेरूतमा ६ जनाको मृत्यु भएको छ । आक्रमणमा परी अन्य २४ जना घाइते भएका छन् ।
लेबनानको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बेरूतमा इजरायली वायु सेनाले गरेको दुईवटा आक्रमणमा ६ जनाको मृत्यु भएको र २४ जना घाइते भएका पुष्टि गरेको छ ।
इजरायली वायु सेनाले बेरूतका तीनवटा अपार्टमेन्ट भवनहरूलाई निशाना बनाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम ‘अल जजिरा’ले जनाएको छ ।
‘अल जजिरा’का अनुसार इजरायली सेनाले सैदा जिल्लाको अल अकिब्या सहरमा पनि आक्रमण गरेको छ । यो आक्रमण नजिकैको कनगरित सहरमा भएको अर्को आक्रमणको केही समयपछि भएको बताइएको छ ।
#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
प्रतिक्रिया 4