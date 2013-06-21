विश्वप्रसिद्ध ब्रान्डको नक्कल गर्ने नेपाली उद्योगलाई सरकारको ७ दिने अल्टिमेटम

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ४ गते ११:५३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपालमा कोकाकोला, जुम, ह्युगो बोस लगायत बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले ट्रेडमार्क चोरी उजुरी दिएपछि उद्योग विभागले ११ स्वदेशी कम्पनीसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ।
  • उद्योग विभागले म्याद नपुगेको भन्दै ७ दिनभित्र लिखित जवाफ नआए कानुन बमोजिम एकतर्फी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।
  • कोकाकोला कम्पनीले प्रिमियर अर्गान्सको 'पलपल कोला' र पाथिभराको 'कुल कोला' तथा 'सुपर फ्यान्टास्टिक' विरुद्ध उजुरी दर्ता गराएको छ।

४ चैत, काठमाडौं । नेपालमा आफ्नो ट्रेडमार्क (व्यापारिक चिन्ह) चोरी भएको भन्दै कोकाकोला, जुम, ह्युगो बोस जस्ता विश्वप्रसिद्ध बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले उजुरी हालेपछि उद्योग विभागले आरोपित स्वदेशी कम्पनीसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ ।

यसअघि विभागले पठाएको म्याद सूचनालाई बेवास्ता गरी कुनै जवाफ नफर्काएका विभिन्न ११ वटा नेपाली उद्योग तथा कम्पनीलाई विभागले अहिले फेरि ७ दिनभित्र सप्रमाण उपस्थित हुन सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर अल्टिमेटम दिएको हो ।

विभागका अनुसार ट्रेडमार्क दाबी विरोध गर्दै उजुरी परेका ती उद्योग तथा कम्पनीहरूलाई यसअघि नै ‘संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८’ बमोजिम उजुरीको प्रतिलिपीसहित म्याद सूचना पठाइएको थियो ।

तर, उनीहरूले हालसम्म कुनै पनि लिखित प्रतिक्रिया पेस नगरेको र म्याद तामेली प्रतिवेदनसमेत प्राप्त नभएपछि विभागले सूचना प्रकाशन गर्नुपरेको जनाएको छ ।

सूचना प्रकाशन भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक ७ दिनभित्र कानुन शाखामा आइपुग्ने गरी लिखित जवाफ नआएमा कानुन बमोजिम एकतर्फी कारबाही अघि बढ्ने कडा चेतावनी विभागले दिएको छ ।

विभागले सार्वजनिक गरेको सूची अनुसार सबै ११ वटै उजुरी ‘ट्रेडमार्क दाबी विरोध’ सँग सम्बन्धित छन् । जसमा चर्चित अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डले नेपाली उत्पादनमा आफ्नो नाम जोडिएको वा हुबहु नक्कल गरिएको दाबी गरेका छन् ।

विश्वप्रसिद्ध पेय पदार्थ कम्पनी द कोकाकोला कम्पनी (अमेरिका) ले सुनसरीको प्रिमियर अर्गान्स प्रालि विरुद्ध ‘पलपल कोला’ ब्रान्ड राखेकोमा उजुरी गरेको छ । त्यस्तै कोकाकोलाले नै नेपालको पाथिभरा फुड एन्ड प्याकेजिङ उद्योगविरुद्ध पनि ‘कुल कोला’ र ‘सुपर फ्यान्टास्टिक’ उत्पादनविरुद्ध  दुईवटा छुट्टाछुट्टै उजुरी दर्ता गराएको छ ।

त्यसैगरी भिडियो कलिङ एप ‘जुम’ (जुम कम्युनिकेसन्स, अमेरिका) ले झापाको कविश मार्केटिङ प्रालिले उत्पादन गरेको ‘कविश जुम कस्मेटिक्स’ विरुद्ध ट्रेडमार्क चोरीको दाबी गरेको छ । जर्मनीको प्रख्यात लक्जरी ब्रान्ड ह्युगो बोसले झापाकै इमानुर फेसन वेयर इन्डस्ट्रिजविरुद्ध ‘बास’ ट्रेडमार्क प्रयोग गरेकोमा उजुरी दिएको छ ।

यस्तै, कार्टुन नेटवर्क लगायतको प्रख्यात मल्टिमिडिया कम्पनी टर्नर इन्टरटेनमेन्ट (अमेरिका) ले चितवनको नौलो फुड्स इन्डस्ट्रिजविरुद्ध ‘किङकर्न लोटरी’ र भक्तपुरको पवित्रा लक्ष्मी फुड प्रोडक्ट्सको ‘जेरिज कोन’ उत्पादन विरुद्ध उजुरी गरेको छ ।

यसैगरी, इनर्जी ब्रान्ड्स (अमेरिका) ले रुपन्देहीको एक्वा नेपाल बिसलेरीलाई ‘एएनबीएस गुड ड्रिंक्स’ र काठमाडौंको मनोहरा फुड एन्ड बेभरेजलाई ‘डीजी स्मार्ट एचटुओ’ उत्पादनविरुद्ध उजुरी हालेको छ ।

न्युजिल्यान्डको प्रख्यात आउटडोर ब्रान्ड काठमाडौं लिमिटेडले काठमाडौंको ओम मंगलाकाली टेक्सटाइललाई ‘द ओन काठमाडौं’ ब्रान्डमा र विश्वप्रसिद्ध साइकल ब्रान्ड ट्रेक बाइसाइकल (अमेरिका) ले वीरगञ्जको टर्बो ट्रेकलाई ‘टर्बो ट्रेक’ ब्राण्डविरुद्ध उजुरी दिएका छन् ।

नेपालमा पछिल्लो समय बौद्धिक सम्पत्ति बढ्दै गए पनि विदेशी स्थापित ब्रान्डसँग मिल्दोजुल्दो नाम राखेर स्थानीय स्तरमा वस्तु उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै देखिएको छ ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू आफैं अघि सरेर उजुरी दिएपछि चालिएको विभागको यो कदमले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा स्वदेशी ट्रेडमार्क संरक्षणमा थप कडाइ हुन थालेको संकेत दिएको छ ।

ट्रेडमार्क व्यापारिक चिन्ह
सम्बन्धित खबर

भेडेटार-रवि-राँके सडक सञ्चालनमा

भेडेटार-रवि-राँके सडक सञ्चालनमा
ग्रेटर लुम्बिनी परियोजनालाई विश्व बैंकले दियो साढे १२ अर्ब ऋण

ग्रेटर लुम्बिनी परियोजनालाई विश्व बैंकले दियो साढे १२ अर्ब ऋण
प्रभु बैंकको ‘एकाउन्टिङ फर ग्रोथ’ कार्यक्रम

प्रभु बैंकको ‘एकाउन्टिङ फर ग्रोथ’ कार्यक्रम
भारतको इन्दौरमा कार चार्जिङ गर्दा विस्फोट, ७ जनाको मृत्यु

भारतको इन्दौरमा कार चार्जिङ गर्दा विस्फोट, ७ जनाको मृत्यु
तोलामा २ हजार २ सय घट्यो सुन

तोलामा २ हजार २ सय घट्यो सुन
धनकुटामा हावाहुरीले २५ लाख बढीको क्षति, सदरमुकाममा ३६ घण्टादेखि विद्युत अवरुद्ध

धनकुटामा हावाहुरीले २५ लाख बढीको क्षति, सदरमुकाममा ३६ घण्टादेखि विद्युत अवरुद्ध

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल
बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?
‘शाहीकालमा राजकुमार अहिले आसेपासे, फरक के ?’

‘शाहीकालमा राजकुमार अहिले आसेपासे, फरक के ?’
कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना

कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना
इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास
कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?

कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सोफा कस्तो किन्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

7 Stories
मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

7 Stories
प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

7 Stories
लोकप्रिय कार्डिगन, स्टाइल थरीथरीका

लोकप्रिय कार्डिगन, स्टाइल थरीथरीका

8 Stories
५ नेता, जो विश्वभर चर्चित छन्

५ नेता, जो विश्वभर चर्चित छन्

5 Stories

