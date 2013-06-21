डेढ वर्षीया छोरी बोकेर प्रमाणपत्र लिन आइपुगिन् सांसद समिना मिया

‘मदरसा शिक्षा र आधुनिक शिक्षालाई एकीकृत गरेर लैजाने पनि मेरो प्रतिबद्धता छ’, प्रमाणपत्र बुझेपछि उनले भनिन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ५ गते १२:३३

५ चैत, काठमाडौं । आज निर्वाचन आयोगले आफ्नै कार्यालयमा सामानुपातिक सांसदलाई प्रमाणपत्र वितरण गरिरहेको छ ।

२१ फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फका ११० सांसदहरुलाई प्रमाणपत्र वितरणको कार्यक्रममा भइरहेको छ । सोही कार्यक्रममा प्रमाणपत्र लिन साढे एक वर्षकी छोरी बोकेर आइपुगेकी छिन् सांसद समिना मिया । उनी रास्वपाबाट मुस्लिम क्लस्टर अन्तर्गत सांसद बनेकी हुन् ।

प्रमाणपत्र लिएपछि उनले समग्र मुलुकको विकासका लागि आवश्यक नीतिगत काम गर्न पहल लिने बताइन् । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने उनको प्रतिबद्धता छ । ‘मदरसा शिक्षा र आधुनिक शिक्षालाई एकीकृत गरेर लैजाने पनि मेरो प्रतिबद्धता छ’, उनले भनिन् ।

समिना मिया
नगरकोट घुमघाममा सन्नी लियोनी र पति डेनियल वेभर (तस्वीर)
भोलि लुम्बिनीमा र पर्सि कोशीमा तीव्र हावाहुरी चल्ने, सतर्कता अपनाउन अपिल
'बदलिएको कांग्रेस'को सन्देश प्रभावकारी रूपमा पुर्‍याउन पर्याप्त समय भएन : गगन थापा
गगनको राजीनामा पत्र : 'मेरो निर्णय पराजित मानसिकताको उपज होइन'
जय ट्रफीको उपाधि जित्न पुलिसलाई २२७ रनको लक्ष्य
समानुपातिक सांसदलाई प्रमाणपत्र वितरण सुरु (तस्वीरहरू)

