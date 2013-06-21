डेढ वर्षीया छोरी बोकेर प्रमाणपत्र लिन आइपुगिन् सांसद समिना मिया

५ चैत, काठमाडौं । आज निर्वाचन आयोगले आफ्नै कार्यालयमा सामानुपातिक सांसदलाई प्रमाणपत्र वितरण गरिरहेको छ ।
२१ फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फका ११० सांसदहरुलाई प्रमाणपत्र वितरणको कार्यक्रममा भइरहेको छ । सोही कार्यक्रममा प्रमाणपत्र लिन साढे एक वर्षकी छोरी बोकेर आइपुगेकी छिन् सांसद समिना मिया । उनी रास्वपाबाट मुस्लिम क्लस्टर अन्तर्गत सांसद बनेकी हुन् ।
प्रमाणपत्र लिएपछि उनले समग्र मुलुकको विकासका लागि आवश्यक नीतिगत काम गर्न पहल लिने बताइन् । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने उनको प्रतिबद्धता छ । ‘मदरसा शिक्षा र आधुनिक शिक्षालाई एकीकृत गरेर लैजाने पनि मेरो प्रतिबद्धता छ’, उनले भनिन् ।
#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4