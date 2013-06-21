भोलिको मौसम अपडेट : सुदूरपश्चिम र कर्णालीका वर्षा-हिमपात, तराईमा हावाहुरी

दाङ र नेपालगञ्जसहित लुम्बिनी प्रदेशका तराई क्षेत्रका आसपासका जिल्ला र पर्सी शनिबार पूर्वी क्षेत्रका विराटनगर, धनकुटा र धरान आसपासका जिल्लामा तीव्र हावाहुरी (झन्डै ११९ किलोमिटर प्रतिघण्टा) चल्ने सम्भावना रहेको पनि विभागले भनेको छ ।

२०८२ चैत ५ गते १६:२९

५ चैत, काठमाडौं । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले भोलि (चैत्र ६ गते शुक्रबार) दिउँसो कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी र हिमाली क्षेत्रका एक-दुई स्थानमा भारी वर्षा एवं हिमपातको सम्भावना रहेको पूर्वानुमान गरेको छ ।

यस्तै भोलिबाटै दाङ र नेपालगञ्जसहित लुम्बिनी प्रदेशका तराई क्षेत्रका आसपासका जिल्ला र पर्सी शनिबार पूर्वी क्षेत्रका विराटनगर, धनकुटा र धरान आसपासका जिल्लामा तीव्र हावाहुरी (झन्डै ११९ किलोमिटर प्रतिघण्टा) चल्ने सम्भावना रहेको पनि विभागले भनेको छ ।

विभागको यस्तो पूर्वानुमानपछि राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले प्री-मनसुन अवधिमा चल्ने तीव्र हावाहुरी कारण रुख ढल्ने, कमजोर संरचना र छाना उड्ने, विद्युत् तथा सञ्चार सेवा प्रभावित हुनेलगायतका जोखिम रहने भएकाले सतर्कता अपनाउन आह्वान गरेको छ ।

जोखिमका स्थानमा बसोबास तथा यात्रा गर्ने मानिसहरूलाई विशेष सतर्कता अपनाउन, विशेष काम नपरी यात्रामा ननिस्कन र हावाहुरी चलेका बेला घरको झ्यालढोका राम्रोसँग बन्द गर्न, आगोका स्रोत बन्द गर्न, सवारी साधन चलाइरहेको भए रोकेर सुरक्षित स्थानमा बस्न, भिडभाडमा भए नआत्तिन, भागदौड नगरी विस्तारै सुरक्षित स्थानमा जान प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ ।

मौसम अपडेट
म्याद गुज्रिएको औषधि बेच्ने जमकटेल फर्मालाई २ लाख बढी जरिबाना

वसन्त ऋतुमा हिमाल आरोहण व्यवस्थित बनाउन विभागको ९ बुँदे परिपत्र

फाइनल हारपछि सोमपालले भने- ब्याटिङ राम्रो हुन सकेन

धर्म र पहिचानको नाममा राजनीति गर्ने प्रवृत्ति त्यागौं : मुख्यमन्त्री बानियाँ

निर्वाचन प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास बढ्यो, लोकतन्त्र मजबुत भयो: राष्ट्रपति

गगनको राजीनामाबारे विश्वप्रकाश– नैतिकभन्दा स्थिति सम्हाल्ने दायित्व प्रधान

रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?

‘शाहीकालमा राजकुमार अहिले आसेपासे, फरक के ?’

कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

