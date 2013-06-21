ढोरपाटनमा प्रभावकारी बन्दै दादुरा विरुद्ध खोप, बिरामीको संख्या घट्दै

एक हप्ता अघि एकैपटक ४० जनालाई अस्पतालको आइसोलेसनमा उपचार भएको ढोरपाटनमा अहिले जम्मा १५ जना बिरामी अस्पतालमा उपचाररत छन् ।  

खेमराज गौतम खेमराज गौतम
२०८२ चैत ५ गते १६:३८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बागलुङको ढोरपाटनमा दादुरा विरुद्ध खोप लगाएपछि बिरामी संख्या ४० बाट घटेर १५ पुगेको छ।
  • फागुन पहिलो सातादेखि १३० जना संकास्पद र ११ जनामा दादुरा संक्रमण पुष्टि भएको छ।
  • ढोरपाटनका ५ हजार ८५० बालबालिका, किशोर किशोरी र २३७ स्वास्थ्यकर्मीलाई खोप लगाइएको छ।

५ चैत, बागलुङ । बागलुङको दादुरा प्रभावित क्षेत्र ढोरपाटनमा दादुरा विरुद्धको खोप लगाएपछि बिरामीको संख्या क्रमशः घट्न थालेको छ । एक हप्ता अघि एकैपटक ४० जनालाई अस्पतालको आइसोलेसनमा उपचार भएको ढोरपाटनमा अहिले जम्मा १५ जना बिरामी अस्पतालमा उपचाररत छन् ।

ढोरपाटनमा फागुनको पहिलो सातादेखि फैलिएको दादुराका ३० जना संकास्पद बिरामी ढोरपाटनको बोबाङ, सेराबाङ र लाकुरीबोट गाउँमा बढी देखिएका थिए । १३० संकास्पद बिरामीमध्ये ९२ जना अस्पतलामा भर्ना भएका थिए जसमध्ये ७७ जना उपचारपछि घर फर्केका छन् ।

दादुरा नियन्त्रणका लागि ढोरपाटन नगरपालिका–८ बोबाङ स्वास्थ्य चौकी र बुर्तिबाङ अस्पतालमा आइसोलेसन तयार गरेर उपचार भइरहेको प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख प्रविण शर्माले जानकारी दिए ।

शर्माका अनुसार खोप लगाएपछि बिरामी घट्न थालेपछि सोमबारबाट एकसाता देखि बन्द भएका ढोरपाटनका विद्यालय समेत सचेतना अपनाएर खुल्न थालेका छन् ।  अहिले बुर्तिबाङ अस्पतालमा ९ र बोबाङ स्वास्थ्यचौकीमा ६ जना गरी दादुरा संकास्पद १५ बिरामीको  उपचार भइरहेको छ । बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका वडा नम्बर ७, ८ र ९ को बोबाङ, सेराबाङ र लाकुरीबोट गाउँमा दादुरा संक्रमण फैलिएको थियो ।

फागुन पहिलो सातादेखि हालसम्म १३० जना दादुराको संकास्पद लक्षण देखिएको छ भने ११ जनामा दादुरा पुष्टि भएको थियो । दादुराको बिरामी ३१ जनाको नमुना संकलन गरी काठमाडौं स्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट परीक्षण गरिएकोमा ११ जनामा दादुरा संक्रमण पुष्टि भएपछि महामारीको रूपमा फैलिएको थियो ।

महामारीको रूपमा बागलुङको ढोरपाटनमा फैलिएको दादुरा नियन्त्रणका लागि विभिन्न उपायसँगै खोप समेत लगाएपछि दादुर नियन्त्रणतर्फ उन्मुख भएको ढोरपाटन नगरपाकिलाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख भुमिराज शर्माले जानकारी दिए ।

शर्माले नियन्त्रणका लागि सचेतना जगाउने, खोप लगाउने र विद्यालयमा सचेतना कार्यक्रम गर्ने  जस्ता कार्यले दादुरा संक्रमण नियन्त्रणमा आउन थालेको हो । एक हप्तादेखि बन्द भएका विद्यालय समेत सचेतना अपनाउदै खोल्न थालिएको छ ।

खोप लगाएको कम्तीमा पाँचदेखि सात दिनपछि दादुरा सर्नबाट घट्दै जाने जनस्वास्थ्य कार्यालय बागलुङका प्रमुख प्रविण शर्माले बताए ।

जनस्वास्थ्य कार्यालय बागलुङका खोप सुपरभाइजर राजु खत्रीका अनुसार ढोरपाटनका बालबालिका र किशोर किशोरी र स्वास्थ्यकर्मी सहित ५ हजार ८५० जनालाई खोप समेत लगाइएको छ । खोप लगाउन छुटेकाको विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रतिनिधिले खोजी कार्य समेत गरिरहेको उनले बताए ।

बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकामा फैलिएको दादुरा नियन्त्रणका खोप अभियान सम्पन्न गरे पनि छुटेकालाई अझै खोप लगाउन सकिनेछ । नगरका नौं वटै वडामा खोप अभियान सम्पन्न गरे पनि महामारीको रूपमा ढोरपाटनको तीन वटा वडामा फैलिएको हो । ढोरपाटनको विकट गाउँमा महामारीको रूपमा फैलिएको दादुरा प्रकोप नियन्त्रणका लागि ढोरपाटन नगरपालिका भरका ५ हजार ८५० बालबालिका र किशोर किशोरीलाई खोप लगाइसकिएको छ ।

दादुराबाट छ महिनादेखि ४८ वर्ष उमेर समूह, गर्भवती र स्थानपान गराईरहेकी महिला समेत प्रभावित भएका थिए । दादुरा घट्न थालेपछि ढोरपाटनको जनजीवन सामान्य बन्न थालेको छ ।

तत्काललाई दादुरा नियन्त्रणका लागि ढोरपाटन  गरी थप फैलन नदिनका लागि नगरपालिकाका सबै नौ वटै वडाका १० देखि १९ बर्ष उमेर समूहका किशोर किशोरीलाई दादुराको खोप प्रदान गरिएको हो ।

यस्तै उपचारमा सम्लग्न रहेका २३७ स्वास्थ्यकर्मीलाई समेत दादुरा विरुद्धको खोप लगाइएको हो । ८ फागुनमा ढोरपाटनमा एक जनालाई दादुरा संक्रमण भएको पुष्टि भएको थियो । त्यस यता थप ११ जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ ।

म्याद गुज्रिएको औषधि बेच्ने जमकटेल फर्मालाई २ लाख बढी जरिबाना

वसन्त ऋतुमा हिमाल आरोहण व्यवस्थित बनाउन विभागको ९ बुँदे परिपत्र

फाइनल हारपछि सोमपालले भने- ब्याटिङ राम्रो हुन सकेन

धर्म र पहिचानको नाममा राजनीति गर्ने प्रवृत्ति त्यागौं : मुख्यमन्त्री बानियाँ

निर्वाचन प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास बढ्यो, लोकतन्त्र मजबुत भयो: राष्ट्रपति

गगनको राजीनामाबारे विश्वप्रकाश– नैतिकभन्दा स्थिति सम्हाल्ने दायित्व प्रधान

रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?

‘शाहीकालमा राजकुमार अहिले आसेपासे, फरक के ?’

कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

