प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचित सदस्यहरूको शपथ चैत १२ गते

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ५ गते १६:४६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचित सदस्यहरूको शपथ ग्रहण चैत १२ गते दिउँसो दुई बजे हुने भएको छ।
  • संघीय संसद सचिवालयले ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिसँग शपथ ग्रहण गरी अन्य सदस्यलाई सपथ खुवाउने प्रक्रिया अपनाउने जनाएको छ।
  • नवनिर्वाचित सदस्यहरूको अभिमुखीकरणमा व्यवहारिक पक्षलाई बढी केन्द्रित गर्न सुझाव आएको छ।

५ चैत, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचित सदस्यहरूको शपथ ग्रहण चैत १२ गते हुने भएको छ ।

संघीय संसद सचिवालय बिहीबार सिंहदरबारमा नयाँ प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ दलसँग छलफल गर्दै आगामी चैत्र १२ गते दिउँसो दुई बजे नवनिर्वाचित सदस्यहरूको शपथ ग्रहण गराउने तयारी भएको जनाएको हो ।

दलहरूसँग शपथ ग्रहण, अभिमुखीकरण कार्यक्रम र संसदीय दलको कार्यालय व्यवस्थापनसँगका बिषयमा छलफल भएको संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए ।

शपथ ग्रहण गराउनु अगाडि ज्येष्ठ सदस्यको पहिचान गर्ने र ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिसँग शपथ ग्रहण गर्ने उनले बताए ।

राष्ट्रपतिसँग शपथ ग्रहण गरेपछि ज्येष्ठ सदस्यले अन्य सदस्यहरूलाई सपथ खुवाउने प्रवक्ता गिरीले जानकारी दिए । त्यस्तै नवनिर्वाचित सदस्यहरूको अभिमूखीकरणका लागि समेटनुपर्ने विषयमा पनि दलहरूसँग राय लिइएको उनले बताए ।

खासगरी सैद्धान्तिक पक्ष भन्दा पनि व्यवहारिक पक्षलाई समेटेर अलि बढी केन्द्रित गरेर अभिमुखीकरणमा जान जरुरी रहेको सुझावहरू आएको प्रवक्ता गिरीले उल्लेख गरे ।

त्यस्तै उनले संसदीय दलको कार्यालयहरू व्यवस्थापन गर्न अलिकति चुनौतीपूर्ण रहेकाले उपलव्धताकाबीच रहेर संसदीय दलको कार्यालय व्यवस्थापन गरेको बताए ।

छलफलपछि संसद् सचिवालयले दलका प्रतिनिधिहरूलाई दलको कार्यालय समेत देखाएको थियो । प्रवक्ता गिरीका अनुसार ठूला संख्याका हिसाबले रास्वपालाई नेकपाको दलको कार्यालयमा व्यवस्थापन गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका बैठक कक्ष तयार हुन अझै २ महिना लाग्ने

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका बैठक कक्ष तयार हुन अझै २ महिना लाग्ने
प्रतिनिधिसभामा सीमान्तकृत समुदायको कमजोर प्रतिनिधित्व

प्रतिनिधिसभामा सीमान्तकृत समुदायको कमजोर प्रतिनिधित्व
भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाकै पोखियो

भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाकै पोखियो
‘युवाले देशको नेतृत्व गर्नसक्छन्, यही मौकामा पुष्टि गर्छौं’

‘युवाले देशको नेतृत्व गर्नसक्छन्, यही मौकामा पुष्टि गर्छौं’
कसरी र कहिलेसम्म बन्छ नयाँ सरकार ?

कसरी र कहिलेसम्म बन्छ नयाँ सरकार ?
महोत्तरीमा दिउँसो १ बजेसम्म ३४.८८ प्रतिशत मतदान

महोत्तरीमा दिउँसो १ बजेसम्म ३४.८८ प्रतिशत मतदान

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली

रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली
एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल
बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?
‘शाहीकालमा राजकुमार अहिले आसेपासे, फरक के ?’

‘शाहीकालमा राजकुमार अहिले आसेपासे, फरक के ?’
कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना

कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना
इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

7 Stories
रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

6 Stories
सोफा कस्तो किन्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

7 Stories
मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

7 Stories
प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

7 Stories

