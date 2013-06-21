प्रतिनिधिसभामा १७९ पुरुष, ९६ जना महिला उम्मेदवार निर्वाचित

फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा १७९ पुरुष र ९६ जना महिला सांसद निर्वाचित भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ५ गते १८:३४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा १७९ पुरुष र ९६ महिला सांसद निर्वाचित भएको जनाएको छ।
  • प्रतिनिधिसभामा आदिवासी जनजाति २१.०९, खसआर्य ४९.०९, थारु ३.२७, दलित ६.१८, मधेशी १६.७३ र मुस्लिम ३.६४ प्रतिशत सदस्य निर्वाचित भएका छन्।
  • प्रत्यक्षतर्फ ६१ चुनाव चिह्नमा ६५ दल र समानुपातिकतर्फ ५७ चुनाव चिह्नमा ६३ दलले निर्वाचनमा भाग लिएका थिए।

५ चैत, काठमाडौं । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा १७९ पुरुष र ९६ जना महिला सांसद निर्वाचित भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी २७५ जना सदस्य रहेको प्रतिनिधिसभामा १७९ पुरुष र ९६ जना महिला सांसद निर्वाचित भएको बताएका हुन् ।

निर्वाचन आयोगले समावेशी विवरणअनुसार आदिवासी जनजाति समूहतर्फ २१.०९, खसआर्य समूहतर्फ ४९.०९, थारु समूहतर्फ ३.२७, दलित समूहतर्फ ६.१८, मधेशी समूहतर्फ १६.७३ र मुस्लिम समूहतर्फ ३.६४ प्रतिशत सदस्य निर्वाचित भएको जनाएको छ ।

यो निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ६१ वटा चुनाव चिह्नमा ६५ वटा दल र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ५७ वटा निर्वाचन चिह्नमा ६३ राजनीतिक दल सहभागी भएका थिए ।

निर्वाचन प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास बढ्यो, लोकतन्त्र मजबुत भयो: राष्ट्रपति

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

समानुपातिक सांसद : ३७ जिल्लामा शून्य, १७ जना काठमाडौंका मात्रै

चुनावी परिणाम र नेपाली मनोविज्ञान

कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?

निर्वाचन परिणाम : आशा, आक्रोश र आवेगको मिश्रण

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित