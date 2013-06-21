सिरहा बम विस्फोट प्रकरणमा एक पक्राउ

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ६ गते १२:०६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सिरहा जिल्ला अदालतअगाडि बार एशोसिएसन कार्यालयमा भएको कुकर बम विस्फोट घटनामा सुखीपुर नगरपालिका–३ निवासी गुमस्ता यादवलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
  • पक्राउ परेका यादव कार्यालय खोलेर लेखापढी गर्दै आएका थिए भने विस्फोटमा कार्यालयका कम्प्युटर र सामग्रीमा क्षति पुगेको छ।
  • घटनामा कार्यालयका कर्मचारी सौरभ यादव घाइते भएका छन् र प्रहरीले चार दिनदेखि अनुसन्धान गरिरहेको छ।

६, चैत, सिरहा । सिरहा जिल्ला अदालतअगाडि बार एशोसिएसन कार्यालयमा भएको कुकर बम विस्फोट घटनामा प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका अनुसार पक्राउ पर्नेमा सुखीपुर नगरपालिका–३ निवासी गुमस्ता यादव रहेका छन् । उनलाई शंकाको आधारमा नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका प्रवक्ता तथा डीएसपी रमेशबहादुर पालका अनुसार घटनाबारे विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको छ । ‘हामीले शंकाको आधारमा एक जनालाई पक्राउ गरेका छौं, हाल चार दिनदेखि अनुसन्धान जारी छ ।’

अनुसन्धान निष्कर्षमा पुगेपछि मात्र विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्न सकिने उनले बताए । पक्राउ परेका यादव सिरहा अदालतअगाडि कार्यालय खोलेर लेखापढी गर्दै आइरहेका थिए ।

विस्फोटका कारण कार्यालयमा कार्यरत एक कर्मचारी घाइते भएका थिए । घाइते हुनेमा सिरहा नगरपालिका–१ निवासी सौरभ यादव छन् । उनको खुट्टामा चोट लागेको थियो । घटनामा कार्यालयभित्र रहेका कम्प्युटर लगायतका सामग्रीमा पनि क्षति पुगेको थियो ।

बम विस्फोट प्रकरण सिरहा बम विस्फोट
रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह

राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?

अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो

रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

