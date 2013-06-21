बारको चेतावनी– दुई तिहाइको सरकारले संविधानमा प्रहार गरे पोजिसन लिन्छौं

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ६ गते १४:२१

  • नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्रले दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले न्यायपालिकामाथि प्रहार गर्ने ऐतिहासिक शृंखला रहेको बताए।
  • अध्यक्ष मिश्रले नयाँ सरकारलाई 'बेनिफिट अफ डाउट' दिए पनि संविधानवाद मिचिए कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिए।
  • उनले विगतका घटनाहरू स्मरण गर्दै न्यायपालिकामा दोहोरिन नहुने र बारले आफ्नो पोजिसन लिने स्पष्ट पारे।

६ चैत, काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्रले मुलुकमा दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बन्ने अवस्था आउँदा न्यायपालिकामाथि प्रहार हुने ऐतिहासिक शृंखला रहेको भन्दै सचेत रहन आग्रह गरेका छन् ।

भक्तपुरमा शुक्रबार आयोजित नेपाल बार एशोसिएशन कानुन व्यवसायी महलिाहरुको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष मिश्रले विगतका दृष्टान्तहरू प्रश्तुत गरे ।

साथै, उनले नयाँ सरकारलाई बारले ‘बेनिफिट अफ डाउट’ (शंकाको सुविधा) दिएपनि संविधानवाद मिचिएमा कडा कदम चाल्ने चेतावनी पनि दिए ।

‘जब दुई तिहाई सरकार आउँछ, तब न्यायपालिकालाई सबैभन्दा पहिला प्रहार गर्ने प्रचलन रहेको छ । नेपाल बार एशोसिएशन नवनिर्मित सरकारलाई बेनिफिट अफ डाउट दिन्छ, सरकारका सबै क्रियाकलापहरु संविधानवाद र कानून अनुरूप हुन् भन्ने हाम्रो शुभेच्छा छ,’ उनले भनेका छन् ।

२०१५ सालमा दुई तिहाईको प्रधानमन्त्री बनेपछि बीपी कोइरालाको सरकारले कानूनको स्नातक (ल र्ग्याजुएट) नभएको भन्दै हरिप्रसाद प्रधानलाई हटाएर भगवतीप्रसाद सिंहलाई ल्याएको, २०१७ सालमा कांग्रेसबाट नियुक्त भएका न्यायाधीशहरूलाई पदमुक्त गरी जेल हालिएको र २०४८ सालमा कांग्रेसको बहुमत आउँदा शाखा अधिकृतमा फेल भएकालाई पुनरावेदनको न्यायाधीश र पास भएकालाई त्यही बेन्चको सहायक बनाएर न्यायपालिका सञ्चालन गरिएको इतिहास स्मरण गराए ।

त्यसैगरी, २०७४ सालको दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइबाटै वञ्चित गरेर घर पठाएको घटनालाई ‘ताण्डव’को संज्ञा दिए । उनले यस्ता क्रियाकलाप अब न्यायपालिकामा दोहोरिन नहुनेमा जोड पनि दिए ।

‘यो सरकार पाँचै वर्ष टिकोस् भन्ने चाहना हो । तर संविधानवाद र कानुनको शासनलाई चिर्न थालियो भने बारले आफ्नो पोजिसन लिन्छ । त्यसो गर्नु हाम्रो कर्तव्य पनि हो र हाम्रा पुर्खाले गर्दै आएको काम पनि हो,’ उनले भनेका छन् ।

विगतका आन्दोलनहरूमा बारले ठूलो मूल्य चुकाएको स्मरण गर्दै उनले ल फर्महरू जलाइएको, बारको भवनमा बम पड्काइएको र आगजनी गरिएको अवस्थाबाट उठेर बार अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको जिकिर गरे ।

लुम्बिनीका जिल्लामा दिउँसै अँध्यारो

सपना प्रधान मल्ल प्रधानन्यायाधीश बन्नेमा विश्वस्त छौं : महान्यायाधिवक्ता भण्डारी

स्वास्थ्य बीमामार्फत दाँत तथा मुखको कुन-कुन उपचार गर्न पाइन्छ ?

पूर्णागिरि मेलापछि महेन्द्रनगरमा भारतीय दर्शनार्थीको घुइँचो

मध्यपूर्व युद्ध लम्बिए मुद्रास्फीति र आपूर्ति शृङ्खला अनियन्त्रित हुन सक्ने

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा अधिवेशन आह्वान गर्न नेकपाको माग

