+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

टिभी श्रृंखला ‘बिजोग रमाइलो’ आउने : कक्रोच, बले, खुपीका बाउ शीर्ष भूमिकामा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ६ गते १६:०३
Listen News
0:00
0:30
🔊

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • टेलिभिजन सिरिजका चर्चित कलाकारहरूसहित नयाँ श्रृंखला 'विजोग रमाइलो' बन्ने भएको छ।
  • श्रृंखलाको छायांकन काभ्रेको पनौती आसपास आगामी सोमबारदेखि सुरु हुँदैछ।
  • कमेडी जनरामा बन्ने श्रृंखलामा सामाजिक कथावस्तु समेटिने कलाकार कमलमणीले जनाए।

काठमाडौं । टेलिभिजन सिरिजका चर्चित नामलाई समेटेर नयाँ श्रृंखला ‘विजोग रमाइलो’ बन्ने भएको छ । हरिश निरौला ‘कक्रोच’, सागर लम्साल ‘बले’, कमलमणी नेपाल ‘खुपीका बाउ’, दीपक आचार्य ‘काकु’ ले समेत यसमा अभिनय गर्दैछन् ।

कक्रोचले निर्देशन गर्ने श्रृंखलाको छायांकन काभ्रेको पनौती आसपासमा आगामी सोमबारदेखि सुरु हुँदैछ । ‘सक्किगो नि’ श्रृंखलाका चर्चित कलाकार यसमा अधिकांश छन् । कुमार कट्टेल ‘जिग्री ब्रो’ र अर्जुन घिमिरे ‘पाँडे’ भने देखिनेछैनन् ।

कक्रोजले सामाजिक सञ्जालबाट शुक्रबार नयाँ श्रृंखलाको घोषणा गरेका छन् । श्रृंखलाको नाम र कलाकारबारे बताइएपनि विस्तृत बताइएको छैन । टेलिभिजन र डिजिटल प्लाटफर्मबारे खुलाइएको छैन ।

श्रृंखलामा बबिन राई गल्फने, सुबोध गौतम यधुमे, गोविन्द कोइराला जयन्ते, सुरक्षा इटनी सुरु, भावना आचार्य लुरी, अशोक धिताल बाहुन डन, गजित विष्ट जेठान, रामभजन कामतको पनि अभिनय हुनेछ ।

कमेडी जनरामा बन्ने श्रृंखलामा समसामयिक सामाजिक कथावस्तु समेटिने कलाकार कमलमणीले जनाए । सुरुमा दुई एपिसोड छायांकनको तयारी छ । टिभी र डिजिटल प्लाटफर्म निश्चित हुने वित्तिकै प्रसारण मिति तय हुने उनले बताए ।

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
बिजोग रमाइलो
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

गगनको राजीनामा अस्विकृत गर्न विश्वले राखेका ७ तर्क

गगनको राजीनामा अस्विकृत गर्न विश्वले राखेका ७ तर्क
कांग्रेसमा विश्वप्रकाशले पेस गरे गगनको राजीनामा अस्वीकृत गर्ने प्रस्ताव

कांग्रेसमा विश्वप्रकाशले पेस गरे गगनको राजीनामा अस्वीकृत गर्ने प्रस्ताव
अर्जुननरसिंह केसीको दाबी– विशेष महाधिवेशन नभएको भए योभन्दा कमजोर हुन्थ्यौँ

अर्जुननरसिंह केसीको दाबी– विशेष महाधिवेशन नभएको भए योभन्दा कमजोर हुन्थ्यौँ
कांग्रेसको चुनावी समीक्षा : चरम गुटबन्दी, नागरिकमा बढेको आक्रोश

कांग्रेसको चुनावी समीक्षा : चरम गुटबन्दी, नागरिकमा बढेको आक्रोश
एनपीएलपछि बेल्जियममा एकसाथ खेल्दै सन्दीप र डुप्लेसी

एनपीएलपछि बेल्जियममा एकसाथ खेल्दै सन्दीप र डुप्लेसी
स्रोत नखुलेको २० लाखसहित एक जना पक्राउ

स्रोत नखुलेको २० लाखसहित एक जना पक्राउ

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र
कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह

कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह
राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?

राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?
अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो

अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो
रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली

रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली
एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल
बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

7 Stories
‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

7 Stories
रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

6 Stories
सोफा कस्तो किन्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

7 Stories
मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित