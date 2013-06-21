अध्ययन, निष्ठा र अनुशासन नै सफलताको पूर्वशर्त : न्यायाधीश थापा

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ६ गते १४:३०

  • सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाले अध्ययन, निष्ठा र अनुशासन नै सफलताको पूर्वशर्त भएको बताइन्।
  • उनले नेपाल बारको कानुन व्यवसायी महिलाहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनमा कार्यपत्रहरूमा घनीभूत छलफल गर्न आग्रह गरिन्।
  • न्यायाधीश थापाले समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्त संविधानले आत्मसात गरेको र व्यवहारमा लागू भइरहेको उल्लेख गरिन्।

६ चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाले अध्ययन, निष्ठा र अनुशासन नै सफलताको पूर्वशर्त भएको टिप्पणी गरेकी छिन् ।

शुक्रबार भक्तपुरमा नेपाल बारले आयोजना गरेको कानुन व्यवसायी महिलाहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले अध्ययन र अनुशासन बिना कानून पेशामा टिक्न नसकिने बताइन् ।

न्यायाधीश थापाका अनुसार सफलताका पूर्वशर्तहरूमा गहिरो अध्ययन, कार्यदक्षता, क्षमता अभिवृद्धि, पेशागत निष्ठा, इमान्दारिता र कडा अनुशासन हुन् ।

‘मैले एउटा मूल मन्त्रको रूपमा यहाँहरूलाई पूर्वशर्त के चाहीँ आग्रह गर्न चाहन्छु भने केही पूर्वशर्तहरू रहन्छन् । व्यक्तित्व विकासको लागि । त्यो हो अध्ययन, दक्षता, क्षमता, निष्ठा, इमानदारिता र अनुशासन यी पूर्वशर्त हुन्,’ उनले भनिन् ।

न्यायाधीश थापाले सम्मेलनमा उपस्थित सहभागीहरूलाई केवल औपचारिकताका लागि मात्र नभई कार्यपत्रहरूमा घनीभूत छलफल गर्न र सशक्त घोषणापत्र तयार गर्न आग्रह पनि गरिन् ।

उनले औपचारिक कार्यक्रमहरूमा धैर्यता र अनुशासन पालना गर्नु कानून व्यवसायीको पहिलो पहिचान भएको बताइन् ।

नेपालको संविधानले आत्मसात गरेको समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्त व्यवहारमा लागू भइरहेको उनको भनाइ छ ।

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
शान्तिसिंह थापा
सम्बन्धित खबर

कानुन व्यवसायीले अन्य आर्थिक उपार्जनबारे पनि सोचौं : वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी

कानुन व्यवसायीले अन्य आर्थिक उपार्जनबारे पनि सोचौं : वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी
बारको चेतावनी– दुई तिहाइको सरकारले संविधानमा प्रहार गरे पोजिसन लिन्छौं

बारको चेतावनी– दुई तिहाइको सरकारले संविधानमा प्रहार गरे पोजिसन लिन्छौं
लुम्बिनीका जिल्लामा दिउँसै अँध्यारो

लुम्बिनीका जिल्लामा दिउँसै अँध्यारो
सपना प्रधान मल्ल प्रधानन्यायाधीश बन्नेमा विश्वस्त छौं : महान्यायाधिवक्ता भण्डारी

सपना प्रधान मल्ल प्रधानन्यायाधीश बन्नेमा विश्वस्त छौं : महान्यायाधिवक्ता भण्डारी
स्वास्थ्य बीमामार्फत दाँत तथा मुखको कुन-कुन उपचार गर्न पाइन्छ ?

स्वास्थ्य बीमामार्फत दाँत तथा मुखको कुन-कुन उपचार गर्न पाइन्छ ?
पूर्णागिरि मेलापछि महेन्द्रनगरमा भारतीय दर्शनार्थीको घुइँचो

पूर्णागिरि मेलापछि महेन्द्रनगरमा भारतीय दर्शनार्थीको घुइँचो

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र
कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह

कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह
राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?

राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?
अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो

अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो
रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली

रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली
एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल
बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

