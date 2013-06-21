चट्याङ लागेर गुल्मीमा ३ जना घाइते, ३ वटा बाख्रा मरे

६ चैत, गुल्मी । गुल्मीको मालिका गाउँपालिका-२ दर्लिङमा चट्याङ लागेर ३ जना घाइते भएका छन् ।
शुक्रबार दिउँसो परेको चट्याङ लागेर ३२ वर्षकी गोमा खड्का, २८ वर्षकी निरु खड्का र २९ विष्णु खड्का घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
घाइतेमध्ये एकको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ । घाइतेहरुलाई उपचारका लागि गुल्मी अस्पतालमा पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी नायब उपरीक्षक ( डिएसपी ) गंगाबहादुर सारुले जानकारी दिए ।
त्यस्तै चट्याङ लागेर सोही ठाउँमा ३ वटा बाख्रा मरेका छन् ।
