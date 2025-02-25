‘इन्टरटेनमेन्ट टेबल टेनिस प्रतियोगिता’को उपाधि महेश, दिक्षा र रिनोजको समूहलाई

८ चैत, काठमाडौं । आठौं संस्करणको ‘इन्टरटेनमेन्ट टेबल टेनिस प्रतियोगिता’को उपाधि महेश श्रेष्ठ, दिक्षा दाहाल र रिनोज ठकुरीको समूहले जितेको छ।
‘इन्टरटेनमेन्ट टेबल टेनिस टूर्नामेन्ट’ (ईटीटी)को आयोजनामा ललितपुरको नख्खुस्थित बुल्स हेल्थ क्लबमा भएको प्रतियोगितामा रवि धक्ख्वा, एलेन महर्जन र विपुल महर्जनको समूह उपविजेता बने। यस्तै राकेश महर्जन, स्ववेच्छा नेम्बाङ र प्रमेश कार्कीको समूह तेस्रो भयो।
ईटीटीका अध्यक्ष तथा अखिल नेपाल टेबल टेनिस संघका उपाध्यक्ष सुमन खड्गीले प्रतियोगिताका विजेता टोलीलाई विदेश भ्रमण, उपविजेता टोलीलाई पोखरा भ्रमण हुने र तेस्रो हुने टोलीलाई मोबाइल प्रदान गरिएको जानकारी दिए।
‘टेबल टेनिस राष्ट्रका लागि, स्वास्थ्यका लागि’ भन्ने नारासहित आयोजित प्रतियोगितामा महिला र पुरुष गरी ९६ खेलाडीको सहभागिता रहेको आयोजकका सुनिल शाक्यले बताए।
