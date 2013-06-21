उत्पादन तथा प्रशोधन समूहमा बन्यो नयाँ रेकर्ड

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ९ गते १७:२१

  • उत्पादन तथा प्रशोधन समूह सूचकले नयाँ कम्पनी थपिनु र सेयर बजारको वृद्धिका कारण १० हजार २३३ अंकमा नयाँ रेकर्ड बनाएको छ।
  • रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स कम्पनी सूचीकृत भएपछि मूल्य १ हजार ५१२.६० रुपैयाँ पुगेको छ र समूह सूचक १.५३ प्रतिशतले बढेको छ।
  • यो समूहमा हाल १४ कम्पनी सूचीकृत छन् जसमा युनिलिभर नेपाल सबैभन्दा महँगो कम्पनी हो र यसको मूल्य प्रतिकित्ता ४७ हजार रुपैयाँ छ।

९ चैत, काठमाडौं । नयाँ कम्पनी थपिनु र सेयर बजारको वृद्धिले लय समातेसँगै उत्पादन तथा प्रशोधन समूह सूचकले नयाँ रेकर्ड बनाएको छ ।

यो समूहगत सूचक हालसम्मकै उच्च अंकमा पुगेको छ । सोमबार यो सूचक १० हजार २३३ अंकमा पुगेको छ । आज यो सूचक नै सबैभन्दा धेरै १.५३ प्रतिशत (१५४ अंक) बढेको हो ।

यो समूहमा नयाँ कम्पनीहरू थपिँदै जाँदा र ती कम्पनीको भारसँगै मूल्य बढ्दा समग्र समूहगत सूचकले नयाँ रेकर्ड बनाएको हो । पछिल्लो समय यहीं समूहमा थपिएको कम्पनी हो : रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स ।

यो कम्पनी सूचीकृत भएपछि करिब सबैजसो दिन १० प्रतिशतका दरले मूल्य बढ्दै हाल १ हजार ५१२.६० रुपैयाँ पुगेको छ । रिलायन्सका अलवा पछिबाट थपिएका श्रीनगर एग्रिटेक, एसवाई प्यानल लगायत कम्पनीको मूल्यले पनि यो सूचकलाई उचाल्न मद्दत पुर्‍याएका हुन् ।

यो समूहमा सूचीकृत कम्पनीको संख्या १४ पुगेको छ । रिलायन्स स्पिनिङ, एसवाई प्यानल, श्रीनगर एग्रिटेकका अलवा यस समूहमा रहेका कम्पनीमा सागर डिस्टिलरी, ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स, सर्वोत्तम सिमेन्ट, सोनापुर मिनरल्स, घोराही सिमेन्ट, शिवम् सिमेन्ट, हिमालयन डिस्टिलरी, युनिलिभर नेपाल, बोटलर्स नेपाल तराई, बोटलर्स नेपाल बालाजु र नेपाल ल्युब आयल छन् ।

बजारमा सूचीकृत कम्पनीमा यसै समूहको युनिलिभर नेपाल सबैभन्दा महँगो हो । यो कम्पनीको मूल्य सोमबार प्रतिकित्ता ४७ हजार रुपैयाँ छ ।

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

'रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ'

'छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रमाणमा आधारित कूटनीति अवलम्बन गर्छौं'

चिनियाँ प्राध्यापकको चर्चित वार्ता- 'इरान युद्ध युक्रेनको जस्तै लम्बिनेवाला छ'

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

'फुड पोइजनिङ' किन हुन्छ ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

