ओमान र स्कटल्यान्डसँगको लिग २ शृंखलामा नामिबियाको कप्तानी स्मिथले गर्ने

- आईसीसी विश्व क्रिकेट लिग २ को आगामी शृंखलामा नामिबियाको कप्तानी जेजे स्मिथले गर्ने भएका छन्।
- नामिबियाको टोलीमा अनुभवी र युवा खेलाडीको बलियो मिश्रण रहेको छ ।
९ चैत, काठमाडौं । आईसीसी विश्व क्रिकेट लिग २ अन्तर्गत ओमान र स्कटल्यान्डविरुद्ध हुने ओडिआई शृंखलामा नामिबियाको कप्तानी जेजे स्मिथले गर्ने भएका छन् ।
नियमित कप्तान जेरार्ड एरासमस कप्तानीबाट ब्रेक लिने भएकाले स्मिथ कप्तान चयन भएको बताइएको छ । एक भिडियोमा स्मिथ र एरासमसले सँगै स्क्वाड घोषणा गरेका छन् जहाँ एरासमसले स्मिथलाई कप्तान भएको बताएका छन् ।
स्मिथले नेपालमा आएर गत संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) मा लुम्बिनी लायन्सबाट खेल्दै उपाधि जितेका थिए ।
टोलीमा अनुभवी र युवा प्रतिभाको बलियो मिश्रण रहेको नामिबिया क्रिकेटले जनाएको छ। टोलीमा नयाँ खेलाडी विलियम लोतेरिङ र जाचियो जेन्सेन भान भुरेन पनि समावेश छन्।
नामिबियाको टोली : जेजे स्मिथ (कप्तान), जेरार्ड एरासमस, मलान क्रुगर, बर्नार्ड स्कोल्ज़, विलियम मायबर्ग, जान फ्रायलिंक, बेन शिकोंगो, रुबेन ट्रम्पेलम्यान, मेक्स हेइङ्गो, ज्याक ब्रास्सेल, जेन ग्रीन, डिलन लाइचर, विलियम लोतेरिङ, जाचियो भान भुरेन।
