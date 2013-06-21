पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार : साढे २ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भए पूर्वमन्त्री आचार्य

 

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ९ गते १९:०४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री भीम आचार्य पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भ्रष्टाचार मुद्दामा २ लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन्।
  • आचार्य सोमबार विशेष अदालतमा उपस्थित भएका थिए र न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलाले धरौटी रकम माग गरेको थियो।
  • अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आचार्यमाथि पर्यटनमन्त्री हुँदा विमानस्थलको लागत अस्वभाविक बढाएको आरोप लगाएको थियो।

९ चैत, काठमाडौं । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भ्रष्टाचार मुद्दामा नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री भीम आचार्य धरौटी रकम बुझाएर रिहा भएका छन् ।  सोमबार आचार्य अदालत उपस्थित भएका थिए ।  न्यायाधीशहरू न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलाले आचार्यसँग २ लाख ५० हजार धरौटी रकम माग गरेको हो ।

आचार्य धरौटी रकम बुझाएर रिहा भइसकेको अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

‘उहाँसँग २ लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटी रकम माग भएको थियो । उक्त रकम बुझाएर उहाँ गइसक्नु भयो,’ उनले भने ।

आचार्य पर्यटनमन्त्री हुँदा विमानस्थलको लागत अस्वभाविक बढाएर अनियमितता भएको अख्तियारको दाबी छ । अख्तियारले उनीलगायत विरुद्ध गत मंसिर २१ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

 

 

पोखरा विमानस्थल
सम्बन्धित खबर

अख्तियारको दाबी- प्राधिकरणकै रकम खर्चेर परामर्शदाता नियुक्त गर्नु गलत भयो

पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार मुद्दा : २१ जना प्रतिवादीबाट ४६ करोड बिगो दाबी

पोखरा विमानस्थलको दोस्रो भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

पोखरा विमानस्थलमा पर्यटक सूचना केन्द्र   

पोखरा विमानस्थलमा एक महिनामा ९ अन्तर्राष्ट्रिय उडान र अवतरण, ७४ यात्रु

तीन पूर्वसचिवसहित ५ जनालाई साधारण तारिखमा रिहा गर्न आदेश

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?
कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया

कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया
बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’

‘छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रमाणमा आधारित कूटनीति अवलम्बन गर्छौं’

चिनियाँ प्राध्यापकको चर्चित वार्ता- ‘इरान युद्ध युक्रेनको जस्तै लम्बिनेवाला छ’

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

