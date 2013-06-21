रास्वपालाई ‘काम लाग्नसक्छ’ भन्दै बाबुरामले सम्झाए आफ्नो १८ महिने सरकारका काम

विशेषत: सुशासन, भ्रष्टाचार निवारण र पारदर्शिताको क्षेत्रमा आफ्नो सरकारका पालामा सुरु गरिएका हेलो सरकार, जनतासँग प्रधानमन्त्री, संवैधानिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रियामा सुधार, संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन रास्वपाका लागि उपयोगी हुनसक्ने भट्टराईको दाबी छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ९ गते २०:१२

९ चैत, काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारलाई विगत सरकारहरूले सुरु गरेका राम्रा अभ्यास उपयोगी हुनसक्ने बताएका छन् । सोमबार फेसबुकमार्फत भट्टराईले रास्वपा सरकारले सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा विगत सरकारका राम्रा अभ्यास उपयोगी हुनसक्ने भन्दै आफ्नो नेतृत्वको १८ महिने सरकारका कामबारे सम्झाएका हुन् ।

‘नेपाली राजनीतिको ऐतिहासिक पुस्तान्तरणसहित नवोदित रास्वपाको सुविधाजनक एकमना सरकारले देशको नेतृत्व सम्हाल्न लाग्दा आम जनता र विशेषत: युवापुस्ताका आकांक्षा चुलिनु स्वाभाविक छ,’ भट्टराईले लेखेका छन्, ‘यस सन्दर्भमा नयाँ बन्ने सरकारले समयबद्ध तरिकाले कार्यान्वयनका लागि आफ्ना कामका प्राथमिकता निर्धारण अवश्य गरिरहेकै छ ।’

त्यसका निम्ति विगतका सरकारहरूले सुरु गरेका कतिपय राम्रा अभ्यासहरू उपयोगी सन्दर्भ-सामाग्री हुनसक्नेमा उनले जोड दिएका छन् । ‘तीमध्ये मेरो नेतृत्वको विशिष्ठ कालखण्डको छोटो अवधि (१८ महिना)को सरकारका प्रमुख काम र उपलब्धी पनि केही काम लाग्नसक्छ,’ भट्टराईले लेखेका छन् ।

विशेषत: सुशासन, भ्रष्टाचार निवारण र पारदर्शिताको क्षेत्रमा आफ्नो सरकारका पालामा सुरु गरिएका हेलो सरकार, जनतासँग प्रधानमन्त्री, संवैधानिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रियामा सुधार, संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन रास्वपाका लागि उपयोगी हुनसक्ने भट्टराईको दाबी छ ।

‘त्यसरी नै तीव्र आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिका निम्ति पहल गरिएका लगानी बोर्ड, बिप्पा सम्झौता, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूग्ण उद्योगहरूको पुनरूत्थान, विशेष अर्थिक क्षेत्र, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, वैज्ञानिक भूमिसुधारका निम्ति तयारी, भू–उपयोग नीति निर्माण र कार्यान्वयन, गरिबीको पहिचान र परिचयपत्र, राष्ट्रिय स्वयं सेवा अभियान आदिलाई परिमार्जन र प्राथमिकतासहित अघि बढाउन सकिन्छ,’ भट्टराईले अगाडि लेखेका छन् ।

डा. भट्टराईसँग दिल्लीमा ३ दिन

डा. भट्टराईसँग दिल्लीमा ३ दिन
पछिल्लो निर्वाचन विश्व राजनीति पुनर्संरचनाको प्रस्थानविन्दु बन्नसक्छ : बाबुराम भट्टराई

पछिल्लो निर्वाचन विश्व राजनीति पुनर्संरचनाको प्रस्थानविन्दु बन्नसक्छ : बाबुराम भट्टराई
एआईको युगमा लोकतन्त्र: डिजिटल सुशासन र युवा

एआईको युगमा लोकतन्त्र: डिजिटल सुशासन र युवा
नयाँ दिल्लीमा भट्टराईले भने- युवाको नेतृत्वमा नेपालमा द्रुत विकास हुन्छ

नयाँ दिल्लीमा भट्टराईले भने- युवाको नेतृत्वमा नेपालमा द्रुत विकास हुन्छ
बाबुराम भट्टराई भारत प्रस्थान

बाबुराम भट्टराई भारत प्रस्थान
रास्वपाको बेवास्ताले असन्तुष्ट थिए बाबुराम

रास्वपाको बेवास्ताले असन्तुष्ट थिए बाबुराम

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?
कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया
बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?
‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’
‘छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रमाणमा आधारित कूटनीति अवलम्बन गर्छौं’
चिनियाँ प्राध्यापकको चर्चित वार्ता- ‘इरान युद्ध युक्रेनको जस्तै लम्बिनेवाला छ’
ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

