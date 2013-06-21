पश्चिम एसियामा द्वन्द्वको प्रभावमा बालबालिका : युनिसेफ

युद्ध सुरु भएदेखि हरेक दिन औसत लगभग ८७ जना बालबालिका मारिएका वा घाइते भएको युनिसेफको अनुमान छ ।

२०८२ चैत १० गते १७:२१

१० चैत, काठमाडौं । मध्यपूर्वमा बढ्दो द्वन्द्व चौथो हप्तामा चलिरहँदा लेबनानमा ११८ र कुवेतमा २०० भन्दा बढी बालबालिकाको मृत्यु भएको छ । युद्ध सुरु भएदेखि हरेक दिन औसत लगभग ८७ जना बालबालिका मारिएका वा घाइते भएको युनिसेफको अनुमान छ ।

युनिसेफकी उप कार्यकारी निर्देशक टेड चाइबानले तत्काल शत्रुता अन्त्य, नागरिक पूर्वाधारको सुरक्षा र निर्बाध मानवीय पहुँच सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित पक्षलाई आह्वान गरेकी छन् ।

युनिसेफले लामो हिंसा जारी रहेमा मध्यपूर्वमा गहिरो सङ्कट उत्पन्न हुने चेतावनी दिएको छ । निर्दोष बच्चाहरूको मृत्युले जनताको विश्वास कमजोर भई वैज्ञानिक क्षमतामा समेत स्थायी क्षति पुग्ने युनिसेफले भनेको छ ।

विनाशकारी युद्धको लगभग एक महिना बितिसक्दा तेल, इन्धन र ग्यासको मूल्यवृद्धिमा विश्व अर्थतन्त्रलाई हल्लाउँदै दूरगामी प्रभाव बढाएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ ।

मध्यपूर्वमा हवाई क्षेत्र, यातायात, ढुवानी मार्ग र प्रमुख मानवीय सीमाहरूमा अवरोध र बन्दले आधारभूत सामान र औषधिहरूको उपलब्धता र मूल्यसहित मानवीय सञ्चालन र व्यावसायिक आपूर्ति शृङ्खलालाई असर गरिरहेको जनाइएको छ ।

होर्मुजको जल क्षेत्रमा व्यापारिक जहाजहरूमा भएका आक्रमणले आधारभूत आपूर्तिको वितरणलाई खतरामा पारी खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि र जोखिम उच्च पारेको जनाइएको छ ।

खाद्य सुरक्षालाई खतरामा पार्दै बजार प्रभावित भएकाले एसिया र अफ्रिकी महादेशका विकासोन्मुख देशहरूलाई सबै भन्दा बढी असर पर्ने सम्भावना रहेको उल्लेख गरिएको छ । –रासस

वरिष्ठ हवल्दार घिसिङ फागुन महिनाको उत्कृष्ट प्रहरी घोषित

आगामी बजेटमा निर्यात प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिन सुझाव

सिंहदरबारबाट बिदा भइन् प्रधानमन्त्री कार्की, बालुवाटारबाट सामान सारियो

मुसहर बस्तीमा व्यवस्थित घर न शौचालय

फार्मेसी खापाभित्रबाट औषधिहरूको रात्रीकालीन गनथन

‘कमेडी दरबार’ को तेस्रो सिजन ४ बैशाखदेखि, बाहिरिए हिमेश पन्त

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’

‘छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रमाणमा आधारित कूटनीति अवलम्बन गर्छौं’

चिनियाँ प्राध्यापकको चर्चित वार्ता- ‘इरान युद्ध युक्रेनको जस्तै लम्बिनेवाला छ’

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

