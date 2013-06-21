इरानमा ग्यास संरचनामाथि हमला भएको दाबी

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ११ गते ६:४७
News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • इरानी सञ्चारमाध्यमहरूले दुई ग्यास संयन्त्र र एक पाइपलाइनलाई इजरायली र अमेरिकी पक्षबाट हमला गरिएको दाबी गरेका छन्।
  • अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पाँच दिनसम्म इरानका ऊर्जा संयन्त्रमा हमला नगर्न निर्देशन दिएको केही समयपछि घटना भएको हो।
  • इरानी पक्षले क्षतिपूर्ति नहुन्जेल संघर्ष जारी रहने र सबै आर्थिक प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने सर्त अघि सारेको छ।

काठमाडौं । इरानी सञ्चारमाध्यमहरूले मंगलबार दुई ग्यास संयन्त्र र एक पाइपलाइनलाई लक्षित गरी हमला भएको दाबी गरेका छन् ।

फार्स न्युज एजेन्सीका अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ऊर्जा पूर्वाधारमा हमला नगर्न निर्देशन दिएको केही समयपछि यस्तो घटना भएको बताइएको छ ।

फार्सका अनुसार इस्फहानस्थित कावेह स्ट्रिटमा रहेको ग्यास प्रशासन भवन र ग्यास प्रेसर रेगुलेसन स्टेसनलाई इजरायली र अमेरिकी पक्षबाट निशाना बनाइएको हो ।

केन्द्रीय इरानमा रहेका यी संरचनामा सामान्य क्षति पुगेको जानकारी दिने फार्स मात्र एकमात्र सञ्चारमाध्यम हो ।

यसबाहेक दक्षिण–पश्चिमी इरानको खोर्रमशहर पावर प्लान्टसँग जोडिएको ग्यास पाइपलाइनलाई पनि लक्षित गरी हमला गरिएको दाबी गरिएको छ ।

इराक सीमासँग जोडिएको उक्त सहरका गभर्नरलाई उद्धृत गर्दै फार्सले जनाएअनुसार ग्यास पाइपलाइन प्रोसेसिङ स्टेसन बाहिरको क्षेत्रमा एक प्रोजेक्टाइल खसेको थियो । यद्यपि, उक्त घटनाबाट प्लान्टको सञ्चालनमा कुनै अवरोध नआएको र ठूलो क्षति नभएको जनाइएको छ ।

यसअघि राष्ट्रपति ट्रम्पले मध्यपूर्वमा तनाव कम गर्न प्रयास भइरहेको दाबी गर्दै पाँच दिनसम्म इरानका ऊर्जा संयन्त्रमा हमला नगर्न निर्देशन दिएको बताएका थिए । उनले इरानसँग सकारात्मक र रचनात्मक संवाद भइरहेको पनि उल्लेख गरेका थिए ।

तर इरानले भने वर्तमान द्वन्द्वमा पछि नहट्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ । इरानी पक्षले आफूलाई पुगेको क्षतिको क्षतिपूर्ति नहुन्जेल संघर्ष जारी रहने बताएको छ ।

साथै, इरानका सर्वोच्च नेता मोज्तबा खामेनीका वरिष्ठ सैन्य सल्लाहकारले सबै आर्थिक प्रतिबन्ध हटाउन र भविष्यमा अमेरिकाले हस्तक्षेप नगर्ने ठोस ग्यारेन्टी दिनुपर्ने सर्त अघि सारेका छन् ।

इरानको नयाँ सुरक्षा प्रमुखमा मोहम्मद बागेर जोल्घादर नियुक्त

इरानले भन्यो– इजरायलको कारण युद्ध लम्बियो, क्षतिपूर्ति नभएसम्म आक्रमण रोक्दैनौं

खाडी मुलुकहरुले इरानमाथि किन आक्रमण गरेका छैनन् ?

युद्धका बीच तेल-ग्यासबाट इरानको अत्यधिक कमाइ, अप्ठ्यारोमा खाडी देशहरू

इरानका ऊर्जा स्थलमा हमला भए होर्मुज स्ट्रेट पूर्णरुपमा बन्द गर्ने इरानको चेतावनी

इरानको आक्रमणपछि इजरायलमा रहेका नेपालीहरूमा चिन्ता बढ्दो

लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?

राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?

आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

