पौने २ अर्ब डलरभन्दा बढी रकममा बिक्री भयो आरसीबी, पूर्वखेलाडी बिर्ला बने नयाँ अध्यक्ष

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलुरु नयाँ लगानीकर्ता समूहले १ अर्ब ७८ करोड अमेरिकी डलरमा पूर्ण रूपमा खरिद गरेको छ।
- नयाँ समूहमा आदित्य बिर्ला ग्रूप, द टाइम्स अफ इन्डिया, बोल्ट भेन्चर्स र ब्ल्याकस्टोन जस्ता संस्थाहरू छन् ।
- पूर्वखेलाडी आर्यामान बिर्ला नयाँ व्यवस्थापनको अध्यक्ष बनेका छन् ।
११ चैत, काठमाडौं । इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) फ्रेन्चाइज टोली रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलुरु नयाँ लगानीकर्ता समूहले पूर्ण रूपमा खरिद गरेको छ। भारतीय तथा विदेशी व्यवसायिक संस्थाहरू सम्मिलित समूहले १ अर्ब ७८ करोड अमेरिकी डलरमा टोली किनेको हो।
यसअघि टोलीको स्वामित्वमा रहेको युनाइटेड स्पोर्ट्स लिमिटेडले सबै रकम एकैपटक भुक्तानी हुने गरी बिक्री गरेको जनाएको छ। अब पुरुष र महिला दुवै टोली नयाँ समूहकै स्वामित्व र व्यवस्थापनमा रहनेछन्।
उक्त समूहमा आदित्य बिर्ला ग्रूप, द टाइम्स अफ इन्डिया, बोल्ट भेन्चर्स र ब्ल्याकस्टोन जस्ता ठूला संस्थाहरू सम्मिलित छन्।
यो सम्झौता क्रिकेट इतिहासकै महँगोमध्ये एक मानिएको छ। यसअघि सन् २०२१ मा भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ले दुई टोली बिक्री गर्दा पाएको रकमभन्दा पनि यो बढी हो।
नयाँ व्यवस्थापनमा पूर्वखेलाडी आर्यामान बिर्ला अध्यक्ष बनेका छन्। उनले टोलीलाई अझ उचाइमा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। बिर्ला सन् २०१८ मा राजस्थान रोयल्सको टोलीमा खेलाडीको रूपमा थिए ।
यसअघि आरसीबीलाई सन् २००८ मा व्यवसायी विजय माल्याको समूहले खरिद गरेको थियो। पछिल्लो समय यो टोली खेल र व्यापार दुवै क्षेत्रमा सफल मानिन्छ।
हाल यो सम्झौता सम्बन्धित निकायको अन्तिम स्वीकृतिपछि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।
प्रतिक्रिया 4