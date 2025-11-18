+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

अष्ट्रेलियाको सरकारी सञ्चारमाध्यम एबीसीका कर्मचारी हड्तालमा, बीबीसीका सामग्री प्रसारण  

तलब वृद्धि र एआई प्रयोग नगर्ने सुनिश्चितताको माग

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ११ गते ८:५६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अष्ट्रेलियाको सरकारी सञ्चारमाध्यम एबीसीमा कर्मचारीहरूले तलब वृद्धि लगायत माग राखेर २४ घण्टा लामो राष्ट्रव्यापी हड्ताल सुरु गरेका छन्।
  • हड्तालका कारण एबीसीको टेलिभिजन, रेडियो र डिजिटल सेवा प्रभावित भएको छ। एबीसी टेलिभिजनले बीबीसीका कार्यक्रमहरू प्रसारण गर्न बाध्य भएको छ ।
  • रेडियो स्टेशनहरूमा पनि पुराना कार्यक्रमहरू र संगीत मात्र बजाइएको छ ।

काठमाडौं । एआई प्रयोग नगर्ने सुनिश्चितता लगायतका मागसहित कर्मचारीले सुरु गरेको हड्तालका कारण अष्ट्रेलियाको सरकारी सञ्चारमाध्यम एबीसीको सेवा प्रभावित भएको छ । कर्मचारी हड्तालका कारण एबीसीले बीबीसीको कार्यक्रम प्रसारण गर्न बाध्य भएको छ ।

द गार्जियनका अनुसार कर्मचारीहरुको आन्दोलनका कारण एबीसी टेलिभिजन, रेडियो र डिजिटल सेवा प्रभावित भएको छ ।

एबीसीका २ हजारभन्दा बढी कर्मचारीहरू छन् । उनीहरुले विभिन्न माग राखेर २४ घण्टा लामो राष्ट्रव्यापी हड्ताल सुरु गरेका छन् । विगत २० वर्षमा पहिलो पटक यसस्तरको आन्दोलन भएको गार्जियनले लेखेको छ ।

एआई प्रयोग नगर्ने सुनिश्चितताको माग

कर्मचारीहरूले मुख्यतया तीनवटा माग राखेर आन्दोलन गरेका हुन् । उनीहरुको मुख्य माग तलब वृद्धिसँग सम्बन्धित छ । व्यवस्थापनले तीन वर्षमा १० प्रतिशत तलब वृद्धि गर्ने जनाएको छ । तर कर्मचारीहरुलाई त्यो ‘कम’ भएको जनाएका छन् । किनकि अष्ट्रेलियाको मुद्रास्फीति दर ३.८ प्रतिशत छ ।

एबीसीकी प्रख्यात प्रस्तोता फ्रान केलीले सिड्नीस्थित मुख्यालय बाहिर कर्मचारीहरूको विरोध प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै भनिन्, ‘धेरै राम्रा पत्रकार र उत्पादकहरूले जागिर छाड्नु परिरहेको छ, किनभने उनीहरू यो तलबमा सिड्नीजस्तो महँगो सहरमा बस्न सक्दैनन् ।’

यसैगरी रात्रिकालीन सेवाको अतिरिक्त भत्ता र प्रजनन स्वास्थ्य बिदा जस्ता सुविधाहरूको माग पनि कर्मचारीहरुले गरेका छन् ।

साथै पत्रकारहरूको ठाउँमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) प्रयोग नगर्ने सुनिश्चितताको माग पनि उनीहरुले गरेका छन् ।

प्रसारणमा अवरोध भएपछि बीबीसीको सहारा

बुधबार बिहान ११ बजेदेखि कर्मचारीहरू काम छाडेर सडकमा उत्रिएपछि एबीसी न्यूज च्यानलले बाध्य भएर बीबीसी वर्ल्ड सर्भिसका कार्यक्रमहरू प्रसारण गर्न थालेको छ । रेडियो स्टेशनहरूमा पनि पुराना कार्यक्रमहरू र संगीत मात्र बजाइएको छ ।

एबीसीका प्रबन्ध निर्देशक ह्यु मार्क्सले भने कर्मचारीको मागका अगाडि नझुक्ने संकेत दिएका छन् । उनले कर्मचारीको लागत बजेटको ६० प्रतिशत रहेको र तलब धेरै बढाउँदा कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी दिएका छन् । मार्क्सले यो विवाद ‘कामको सुरक्षा’ भन्दा पनि ‘तलब’ मा केन्द्रित रहेको दाबी गरेका छन् ।

ऐतिहासिक विरोधको पुनरावृत्ति

हड्तालका क्रममा रेडियो स्टेशन ‘ट्रिपल जे’ ले सन् १९९० को आन्दोलनको सम्झना दिलाउँदै एन.डब्लु.ए.को ‘एक्सप्रेस योर सेल्फ’ गीत बजाएको थियो । सन् १९९० मा पनि कर्मचारीहरूले लगातार ८२ पटक यही गीत बजाएर विरोध जनाएका थिए ।

मिडिया, इन्टरटेनमेन्ट एण्ड आर्ट्स एलायन्स (एम.ई.ए.ए.) का अनुसार व्यवस्थापनले कर्मचारीको सम्मान नगरेसम्म र उचित सम्झौता नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने देखिन्छ ।

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
अष्ट्रेलिया एआई एबीसी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

१.२ अर्ब डलर सम्पत्तिका साथ अष्ट्रेलियाका शीर्ष धनाढ्यको सूचीमा शेष घले र जमुना गुरुङ

प्याट कमिन्स र म्याथ्यु शर्ट टी-२० विश्वकपबाट बाहिर, डारशुइस र रेन्शअलाई मौका

बोन्डी आक्रमणपछि अष्ट्रेलियामा कडा बन्दुक कानूनको तयारी

अष्ट्रेलियाको बोन्डी बीचमा गोली चल्यो, धेरैको मृत्यु भएको आशंका

'परान' ले अष्ट्रेलियामा ४ दिनमा कति कमायो ?

अष्ट्रेलियाको न्यू साउथ वेल्समा सानो विमान दुर्घटना, तीन जनाको मृत्यु

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?

लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?
राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?

राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?
आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्

आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्
गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?
कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया

कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया
बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?
‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

8 Stories
कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

5 Stories
७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

7 Stories
‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

7 Stories
रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित