इन्धनको मूल्य बढेपछि अष्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डबीचका उडानहरू रद्द

News Summary
- जेटस्टार न्युजिल्यान्डले मध्यपूर्व युद्धका कारण हवाई इन्धनको मूल्य बढेर मे महिनामा १२ प्रतिशत उडान रद्द गरेको छ।
- जेटस्टारले मुख्य हब अकल्यान्ड, क्राइस्टचर्च, वेलिङ्टन, सिड्नी र ब्रिसबेनबीचका उडानहरू प्रभावित भएको बताएको छ।
- भियतनाम एयरलाइन्स र म्यानमारका एयरलाइन्सले पनि इन्धन मूल्य र उपलब्धताको कारण आन्तरिक उडानहरू रद्द गरेको छन्।
११ चैत, काठमाडौं । जेटस्टार न्युजिल्यान्डले मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण हवाई इन्धनको मूल्य बढेको भन्दै केही आन्तरिक सेवा तथा अष्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डबीचका उडानहरू रद्द गरेको छ ।
कम्पनीले मे महिनाका १२ प्रतिशत उडानहरू प्रभावित भएको बताएको छ, जसमा यसको मुख्य हब अकल्यान्ड र क्राइस्टचर्च, वेलिङ्टन, सिड्नी तथा ब्रिसबेनबीचका उडानहरू पर्छन्।
बीबीसीका अनुसार, एयरलाइनले धेरैजसो यात्रुहरूलाई विकल्पको रूपमा सोही दिनको अर्को उडानको प्रस्ताव गरिएको बताएको छ।
‘हामीले हाम्रो तालिकामा केही अस्थायी परिवर्तनहरू गरेका छौं, जसमा मध्यपूर्वको द्वन्द्व र अन्य बढ्दो लागतका कारण हवाई इन्धनको मूल्यमा भएको वृद्धि प्रमुख कारण हो,’ एक प्रवक्ताले भने।
‘असुविधाको लागि हामी क्षमाप्रार्थी छौं र हाम्रा ग्राहकहरूलाई उनीहरूको समझदारीका लागि धन्यवाद दिन्छौं,’ उनले थपे ।
यसैबीच सोमबार, भियतनाम एयरलाइन्सले पनि इन्धनको मूल्य र उपलब्धताको चिन्ताका कारण हप्तामा झण्डै दुई दर्जन आन्तरिक उडानहरू रद्द गरेको छ। म्यानमारका एयरलाइन्सहरूले पनि आफ्नो आन्तरिक उडान तालिकामा कटौती गरेका छन्।
