इन्धनको मूल्य बढेपछि अष्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डबीचका उडानहरू रद्द

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ११ गते ९:४६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • जेटस्टार न्युजिल्यान्डले मध्यपूर्व युद्धका कारण हवाई इन्धनको मूल्य बढेर मे महिनामा १२ प्रतिशत उडान रद्द गरेको छ।
  • जेटस्टारले मुख्य हब अकल्यान्ड, क्राइस्टचर्च, वेलिङ्टन, सिड्नी र ब्रिसबेनबीचका उडानहरू प्रभावित भएको बताएको छ।
  • भियतनाम एयरलाइन्स र म्यानमारका एयरलाइन्सले पनि इन्धन मूल्य र उपलब्धताको कारण आन्तरिक उडानहरू रद्द गरेको छन्।

११ चैत, काठमाडौं । जेटस्टार न्युजिल्यान्डले मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण हवाई इन्धनको मूल्य बढेको भन्दै केही आन्तरिक सेवा तथा अष्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डबीचका उडानहरू रद्द गरेको छ ।

कम्पनीले मे महिनाका १२ प्रतिशत उडानहरू प्रभावित भएको बताएको छ, जसमा यसको मुख्य हब अकल्यान्ड र क्राइस्टचर्च, वेलिङ्टन, सिड्नी तथा ब्रिसबेनबीचका उडानहरू पर्छन्।

बीबीसीका अनुसार, एयरलाइनले धेरैजसो यात्रुहरूलाई विकल्पको रूपमा सोही दिनको अर्को उडानको प्रस्ताव गरिएको बताएको छ।

‘हामीले हाम्रो तालिकामा केही अस्थायी परिवर्तनहरू गरेका छौं, जसमा मध्यपूर्वको द्वन्द्व र अन्य बढ्दो लागतका कारण हवाई इन्धनको मूल्यमा भएको वृद्धि प्रमुख कारण हो,’ एक प्रवक्ताले भने।

‘असुविधाको लागि हामी क्षमाप्रार्थी छौं र हाम्रा ग्राहकहरूलाई उनीहरूको समझदारीका लागि धन्यवाद दिन्छौं,’ उनले थपे ।

यसैबीच सोमबार, भियतनाम एयरलाइन्सले पनि इन्धनको मूल्य र उपलब्धताको चिन्ताका कारण हप्तामा झण्डै दुई दर्जन आन्तरिक उडानहरू रद्द गरेको छ। म्यानमारका एयरलाइन्सहरूले पनि आफ्नो आन्तरिक उडान तालिकामा कटौती गरेका छन्।

अष्ट्रेलियाको सरकारी सञ्चारमाध्यम एबीसीका कर्मचारी हड्तालमा, बीबीसीका सामग्री प्रसारण  

अष्ट्रेलियाको सरकारी सञ्चारमाध्यम एबीसीका कर्मचारी हड्तालमा, बीबीसीका सामग्री प्रसारण  
१.२ अर्ब डलर सम्पत्तिका साथ अष्ट्रेलियाका शीर्ष धनाढ्यको सूचीमा शेष घले र जमुना गुरुङ

१.२ अर्ब डलर सम्पत्तिका साथ अष्ट्रेलियाका शीर्ष धनाढ्यको सूचीमा शेष घले र जमुना गुरुङ
प्याट कमिन्स र म्याथ्यु शर्ट टी-२० विश्वकपबाट बाहिर, डारशुइस र रेन्शअलाई मौका

प्याट कमिन्स र म्याथ्यु शर्ट टी-२० विश्वकपबाट बाहिर, डारशुइस र रेन्शअलाई मौका
बोन्डी आक्रमणपछि अष्ट्रेलियामा कडा बन्दुक कानूनको तयारी

बोन्डी आक्रमणपछि अष्ट्रेलियामा कडा बन्दुक कानूनको तयारी
अष्ट्रेलियाको बोन्डी बीचमा गोली चल्यो, धेरैको मृत्यु भएको आशंका

अष्ट्रेलियाको बोन्डी बीचमा गोली चल्यो, धेरैको मृत्यु भएको आशंका
‘परान’ ले अष्ट्रेलियामा ४ दिनमा कति कमायो ?

‘परान’ ले अष्ट्रेलियामा ४ दिनमा कति कमायो ?

लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?

लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?
राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?

राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?
आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्

आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्
गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?
कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया

कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया
बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?
‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

