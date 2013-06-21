कांग्रेस उम्मेदवारका आकांक्षीलाई ‘लिडरसीप एकेडेमी’को कक्षा अनिवार्य

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कांग्रेसले आगामी स्थानीय र प्रदेश निर्वाचनका लागि उम्मेदवार बन्न अनिवार्य रुपमा 'लिडरसीप एकेडमी'को कक्षा लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ।
- सभापति गगन थापाले लिडरसीप एकेडमीको पाठ्यक्रम नीति प्रतिष्ठानले बनाउने र संयोजक उपसभापति हुने व्यवस्था रहेको जानकारी गराउनुभयो।
- यो नयाँ मापदण्ड कांग्रेसका नयाँ र पुराना सबै सदस्यमा लागू हुने र शासकीय अनुभवलाई महत्व दिने बताइएको छ।
११ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार हुन इच्छुकले अनिवार्य रुपमा ‘लिडरसीप एकेडमी’को कक्षा लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
पार्टीले बनाएको पाठ्यक्रम अनुसार लिडरसीप एकडेमीको कक्षा लिएपछि मात्रै उम्मेदवार हुनका लागि बाटो खुल्ने सभापति गगन थापाले जानकारी गराएका छन् ।
कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवार हुन आकांक्षीले लिडरसीप एकेडेमीको पाठ्यक्रम नीति प्रतिष्ठानले बनाउने छ । नीति प्रतिष्ठान संयोजक उपसभापति हुने व्यवस्था छ ।
आगामी स्थानीय र प्रदेश निर्वाचनबाट लीडरसीप एकेडेमी सुरु गर्न लागिएको हो । उम्मेदवार चयन गर्नका लागि बनाउन लागिएको नयाँ मापदण्ड बारे सभापति थापाले भने, ‘स्थानीय र प्रदेश निर्वाचनमा जो साथीहरु आकांक्षी हुनुहुन्छ । उहाँहरुले लिडरसीप एकेडेमीमा आएर अनिवार्य तोकिएको पाठ्यक्रम र तोकिएको घण्टा अनुसारको अनिवार्य कक्षा लिनुपर्दछ ।’
उक्त व्यवस्था कांग्रेसमा आस्था राख्ने नयाँ व्यक्ति वा पुरानो सबैको हकमा लागु हुने सभापति थापाले जानकारी गराए । उनी भन्छन्, ‘चाहे त्यो नयाँ वा पुरानो साथीहरु हुनुहोस् । राजनीति गरेका अनुभवहरु भोलि कार्य क्षेत्रमा काम लागिहाल्छ । तर, शासकीय अनुभव लिएर जाने कुरा त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।’
तीन तहको चुनावमा उम्मेदवार हुनु अघि लिडरसीप एकेडेमीको कक्षा लिनुपर्ने मापदण्ड रास्वपाले समेत बनाएको छ । तर, लागु भने भएको छैन ।
