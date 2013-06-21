प्रदेश र स्थानीय सरकारको थप प्रभावकारिताका लागि आवश्यक संयोजनको जिम्मा विश्वप्रकाशलाई

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ११ गते १९:०२

  • नेपाली कांग्रेसले प्रदेश र स्थानीय सरकारको समीक्षा, समन्वय र प्रभावकारिताका लागि उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालाई संयोजन जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ।
  • केन्द्रीय कार्यसमितिले शर्मालाई प्रदेश संसदीय दल, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा पार्टी प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरूको भूमिकाको समीक्षा र समन्वयका लागि जिम्मेवारी दिएको छ।
  • शर्माको संयोजकत्वमा प्रदेश सभापतिको सहभागितामा अध्ययन, परामर्श र प्रस्तावका लागि अलग समिति निर्माण गरिने छ।

११ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रदेश र स्थानीय सरकारको समीक्षा, समन्वय र थप प्रभावकारिताको लागि आवश्यक संयोजनको जिम्मेवारी उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालाई दिने निर्णय गरेको छ ।

केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले बुधबार उपसभापति शर्मालाई प्रदेश र स्थानीय सरकारको समीक्षा, समन्वय र थप प्रभावकारिताको लागि आवश्यक संयोजनको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो ।

‘यो बैठक प्रदेश संसदीय दल, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरूको भूमिकाको समीक्षा, समन्वय र थप प्रभावकारिताका लागि आवश्यक संयोजनको जिम्मेवारी उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालाई प्रदान गर्ने निर्णय गर्दछ,’ महामन्त्री प्रदीप पौडेलले बैठकमा सुनाएको निर्णय उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए ।

ती नेताका अनुसार प्रदेश सरकारमा निरन्तर रहने वा नरहने अथवा विगतका आलोपालोका सहमति कार्यान्वयनका विषयमा दृष्टिकोण निर्माणका लागि प्रदेश सभापतिको सहभागितामा आवश्यक अध्ययन, परामर्श र प्रस्ताव गर्न शर्माकै संयोजकत्वमा एक अलग समिति निर्माण गरिने छ ।

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
विश्वप्रकाश शर्मा
दुई महामन्त्री लिएर ओलीलाई समवेदना दिन गुण्डु पुगे विश्वप्रकाश

विसंगतिको चाङमा ‘साइलेन्स किलिङ’ र ‘स्याबोटेज’ को असर रह्यो

गगनको राजीनामा अस्वीकृत गर्न विश्वले राखेका ७ तर्क

कांग्रेसको चुनावी समीक्षा : चरम गुटबन्दी, नागरिकमा बढेको आक्रोश

गगनको राजीनामाबारे विश्वप्रकाश- स्थिति सम्हाल्ने प्रधान नैतिक दायित्व

सकिएन कांग्रेसको ‘संकटकाल’

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?

राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?

आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

7 Stories
७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

8 Stories
कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

5 Stories
७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

7 Stories
‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
