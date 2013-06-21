मिथिला संस्कृति प्रवर्द्धन गर्न महोत्सव आयोजा गरिने

११ चैत, काठमाडौं । रङ मिथिला हेरिटेज एन्ड कल्चरल फेस्टिबल आगामी १५ र १६ चैतमा काठमाडौंमा हुने भएको छ ।
रङ मिथिला संस्थाको आयोजनामा काठमडौंको नेपाल पुलिस क्लब, काठमाडौंमा आयोजना गर्न लागिएको महोत्सव संयोजक संगम गुप्ताले बताए ।
मिथिला सभ्यताको समृद्ध कला, संस्कृति, संगीत तथा परम्पराको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको हो ।
दुई दिने कार्यक्रममा कलाकार, विद्वान् तथा सांस्कृतिक साधकहरूलाई आफ्नो प्रतिभा प्रस्तुत गर्ने र मिथिला संस्कृतिको पहिचानलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य आयोजकले राखेको छ ।
