अध्यक्षका उम्मेदवार कुमार पक्ष एन्फा निर्वाचनमा सहभागी नहुने

- राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले दीर्घबहादुर केसी पक्षलाई निलम्बन गरेपछि उनीहरू एन्फा निर्वाचनमा सहभागी नहुने भएका छन्।
- राखेपले खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा २९ को (२) अनुसार एन्फा नेतृत्वलाई ३ महिनाका लागि निलम्बन गरेको छ।
- पंकजविक्रम नेम्वाङ पक्ष भने निर्वाचन गराउने तयारीमा रहेको छ।
१२ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले निलम्बन गरेपछि दीर्घबहादुर केसी (कुमार) पक्ष बिहीबार हुने एन्फा निर्वाचनमा सहभागी नहुने भएको छ ।
राखेपले निलम्बन गरेपछि झापामा हुन लागेको निर्वाचनमा सहभागी नहुने अध्यक्षका उम्मेदवार कुमारले जानकारी दिए ।
‘राखेपले संघ नै निलम्बन गरेको छ । सरकारी निकायले नै चुनाव नगर भनेको छ । त्यही भएर सहभागी नहुने हो’ कुमारले भने ।
राखेपबाट निलम्बनमा परेपनि अहिलेको पंकजविक्रम नेम्वाङ पक्ष भने निर्वाचन गरिछाड्ने कसरतमा छ ।
पटकपटक दिएको निर्देशन पालना नगरेपछि राखेप कार्यकारी समितिको बुधबार बसेको बैठकले खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा २९ को (२) अनुसार एन्फा नेतृत्वलाई ३ महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो ।
