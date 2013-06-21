इरानी नौसेना कमान्डर अलिरेजा मारिएको इजरायलको दाबी

काठमाडौं । इजरायलले इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड्स कोर्प्स (आईआरजीसी) का नौसेना कमान्डर अलिरेजा ताङसिरीलाई मारेको दाबी गरेको छ ।
इजरायली रक्षामन्त्री इजरायल काट्जले ताङसिरी ‘हर्मुजको जलडमरूमा बम विस्फोट र अवरोध जस्ता आतंकवादी कार्यका लागि प्रत्यक्ष रूपमा जिम्मेवार रहेको र उनको मृत्यु भएको दाबी गरे ।
इजरायली आक्रमणमा अलिरेजासहित अन्य वरिष्ठ नौसेना कमान्ड अधिकारीहरू पनि मारिएको दाबी उनले गरेका छन् ।
यद्यपि इरानले भने अहिलेसम्म यसको पुष्टि गरेको छैन ।
को हुन् अलिरेजा ?
अलिरेजा ताङसिरीलाई सन् २०१८ मा इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड्स कोर्प्स (आईआरजीसी) को नौसेना कमान्डर नियुक्त गरिएको थियो । यसअघि उनी सन् २०१० देखि आईआरजीसी नौसेनाको उपकमान्डरको रूपमा सेवा गर्दै आएका थिए ।
सन् २०१९ मा, उनले इरानको तेल निर्यातमा कुनै अवरोध आएमा हर्मुजको जलडमरूम बन्द गर्ने धम्की दिएका थिए ।
