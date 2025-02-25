बिना शर्त निलम्बन फिर्ता गर्न राखेपलाई एन्फा अध्यक्षको माग

- अखिल नेपाल फुटबल संघका अध्यक्ष पंकज विक्रम नेम्बाङले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को बिना शर्त निलम्बन फिर्ता गर्न माग गर्नुभएको छ।
- निर्वाचन स्थगित भएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष नेम्बाङले आफूहरु फुटबललाई बिना स्वार्थ सहयोग गर्ने व्यक्तिहरु भएको उल्लेख गर्नुभयो।
- अध्यक्ष नेम्बाङले नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय खेल संघहरुको विधानलाई समर्थन गर्ने खालको खेलकुद ऐन बनाउनुपर्ने माग गर्नुभएको छ।
१३ चैत, काठमाडौं । बिना शर्त निलम्बन फिर्ता गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)लाई अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का अध्यक्ष पंकज विक्रम नेम्बाङले माग गरेका छन् ।
निर्वाचन स्थगित भएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष नेम्वाङले निलम्बन फिर्ता गर्न माग गरेका हुन् ।
आफूहरु फुटबललाई बिनाशर्त, बिना स्वार्थ सहयोग गर्ने व्यक्तिहरु भएको उनले उल्लेख गरे ।
अन्य देशहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय खेल संघहरुको विधानलाई सपोर्ट गर्ने खालको खेलकुद ऐन हुने हुँदा नेपालमा पनि सोही किसिमको ऐन बनाउन अध्यक्ष नेम्बाङको माग थियो ।
