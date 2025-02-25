साफ यू-२० च्याम्पियनसिप : नेपालले सेमिफाइनलमा बंगलादेशसँग खेल्ने

१४ चैत, काठमाडौं । माल्दिभ्समा भइरहेको साफ यू-२० च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा नेपालले बंगलादेशसँग खेल्ने भएको छ ।
समूह ‘बी’ को अन्तिम खेलमा भारत र बंगलादेशले १-१ को बराबरी खेलेपछि नेपालले बंगलादेश प्रतिद्वन्द्वी पाएको हो ।
नेपाल समूह ‘ए’ मा अपराजित रहेर समूह विजेता बनृको थियो । बंगलादेश समूह ‘बी’ को उपविजेता बनेको हो ।
भारत र बंगलादेशले समान ४ अंक जोडेपनि गोलअन्तरमा भारत अघि रहँदा समूह विजेता बनेको हो ।
भारतले अर्को सेमिफाइनलमा समूह ‘ए’ को उपविजेता भुटानसँग खेल्नेछ ।
