एमालेको विरोधपत्र बुझ्दै काठमाडौंका सीडीओले भने– राजनीतिक विषयमा प्रवेश गर्दैनौं

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १५ गते १३:५१

काठमाडौं । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले विरोध पत्र बुझाउन आएका एमालेका नेता–कार्यकर्ताहरुलाई राजनीतिक विषयमा आफूहरु प्रवेश नगर्ने जवाफ दिएका छन् ।

उनले प्रदर्शनको क्रममा केही हिंसात्मक घटना भएको भन्दै त्यसमा संलग्नलाई कानुन अनुसार कारबाही अघि बढाउने पनि बताए ।

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई शनिबार गैरकानुनी रुपमा पक्राउ गरिएको भन्दै एमालेले आज देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् सरकारलाई विरोध पत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरेको थियो । सोही कार्यक्रम अनुसार एमालेका नेता रामेश्वर फुयालसहितका नेताहरु आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा पुगेका थिए ।

उनीहरुसँग प्रजिअ पौडेलले आफूहरु राजनीतिक विषयमा प्रवेश नगर्ने बताए । ‘राजनीतिक विषयमा हामी बिल्कुलै प्रवेश गर्दैनौं । हाम्रो न्युट्रालिटीले गर्दा, त्यसपछि हाम्रो प्रोफेस्नालिजम जुन छ, त्यसअनुसार हामी अगाडि बढ्छौं,’ उनले भने ।

प्रजिअ पौडेलको यो भनाइलगत्तै एमालेका एक नेताले ‘राजनीतिक मात्र नभई कानुनी विषय’ पनि भएको बताएका थिए । तर प्रजिअ पौडेलले यसमा धेरै बहस नगर्ने जवाफ दिए ।

संयमित हुन निर्देशन

शनिबार अध्यक्ष ओली पक्राउ परेलगत्तै एमाले कार्यकर्ताहरुले विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । आज पनि प्रदर्शनसहित एमाले नेता–कार्यकर्ताहरु विरोधपत्र बुझाउन गएका थिए ।

शनिबारको प्रदर्शनको क्रममा माइतीघर–बिजुलीबजार खण्डमा तोडफोड र आगजनीका घटना भएका थिए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले प्रदर्शनको क्रममा ‘केही हर्कत’ भएको भन्दै त्यसमा संलग्नलाई सोही अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । ‘तिनीहरुको हकमा कानुनी कारबाही अघि बढ्छ । कानुनको सीमाबाट हामी सबै बाँधिएका छौं,’ उनले भने ।

उनले सुरक्षाकर्मीलाई संयमित हुन निर्देशन दिइएको भन्दै एमाले नेता–कार्यकर्ताहरुलाई पनि संयमित हुन आग्रह गरे ।

मुम्बई इन्डियन्सले कीर्तिमानी ३००औं टी-२० खेल खेल्दै

ओलीको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सोमबार सुनुवाइ

नयाँ सरकार बनेपछिको सेयर बजार झर्‍यो ७१ अंक

अप्रिल महिनामा नेटफ्ल्क्सिमा आउँदैछन् यी फिल्म र सिरिज (सूचीसहित)

हिमालयन चितुवाले राखे विश्व कीर्तिमान

प्रधानमन्त्री बालेनलाई दलाई लामाका सरकार प्रमुख छिरिङले दिए बधाई

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेन युगको उदय

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित