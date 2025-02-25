नेपाल बुद्धिचाल महासंघका अध्यक्ष र महासचिवविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता

५ जेठ, काठमाडौं । नेपाल बुद्धिचाल महासंघका अध्यक्ष हेराकाजी महर्जन र महासचिव धरमबहादुर लामाविरुद्ध साधारणसभा सदस्यहरूले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
सदस्यहरूले महासंघमा आर्थिक अपारदर्शिता, कुशासन, खेलाडीका मागको बेवास्ता र विधान उल्लंघन भएको आरोप लगाएका छन् ।
अध्यक्ष र महासचिवको मनोमानीका कारण नेपालमा चेस सीमित घेरामा खुम्चिएको, वैदेशिक प्रतियोगितामा छनोटमा मनोमानी भएको र महासंघ प्रशासनिक रूपमा समेत असफल भएको उनीहरूको दाबी छ।
महासंघको आफ्नै कार्यालय नभएको, नियमित अडिट नगरेको, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम साधारणसभाबाट पास नगराएको र कार्यसमितिका निर्णय कार्यान्वयन नभएको आरोप पनि लगाइएको छ ।
चार खेलाडीले यसअघि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मा उजुरी दिएपछि छानबिन समिति गठन भएको उल्लेख गर्दै सदस्यहरूले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।
साथै, हेटौंडामा तय गरिएको साधारणसभा काठमाडौंमै गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन्।
