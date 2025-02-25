फिफासँग लामिन यमालको अन्तर्वार्ता : विश्वकपमा ह्याट्रिक गर्न चाहन्छु

- लामिन यमाल १८ वर्षका स्पेनिस फुटबल खेलाडी हुन् जो फिफा विश्वकप २०२६ मा खेल्ने तयारीमा छन्।
- स्पेनले विश्वकप समूह चरणमा एटलान्टा र ग्वाडालजारमा खेल्नेछ र यमालले चोटबाट मुक्त भएर सेमिफाइनल पुग्ने लक्ष्य राखेका छन्।
- यमालले विश्वकपमा आफ्नो खेलको आनन्द लिने, दबाबलाई सहज रूपमा सामना गर्ने र स्पेनलाई दोस्रो विश्वकप उपाधि जिताउने सपना देख्ने बताएका छन्।
६ जेठ, काठमाडौं । लामिन यमाल अहिले विश्व फुटबलकै उत्कृष्टमध्ये एक युवा खेलाडीको रूपमा छन् । स्पेनको राष्ट्रिय टिमदेखि क्याटलान क्लब बार्सिलोनासम्म उनको जादु सबै फुटबल समर्थकले देखिसकेका छन् ।
उनै १८ वर्षीय यमाल अहिले जुन ११ देखि हुने फिफा विश्वकप २०२६ खेल्ने तयारीमा छन् । ला रोहाको रूपमा चिनिने स्पेनलाई दोस्रो विश्वकप उपाधि जिताउने लक्ष्यसहित यमाल लगायत टिम तयारी गरिरहेका छन् ।
स्पेनका यी प्रतिभावान् खेलाडी यमालले फिफा विश्वकपको उपाधि जित्ने लक्ष्य, दबाब, मानसिकता र खेलको सबैभन्दा ठूलो मञ्चमा गोल गर्ने आफ्नो सपनाबारे फिफासँग कुराकानी गरेका छन् ।
लामिन यमाल जसरी खेल्छन्, त्यसमा एक प्रकारको सहज आनन्द देखिन्छ । उनी क्यामेराको अगाडि उभिँदा पनि त्यस्तै सहज देखिन्छन् । फिफाले बार्सिलोनाका यी विंगर तथा स्पेनका अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीसँग कुराकानी गर्दा पनि यो प्रस्ट रूपमा देखिन्थ्यो । उनी आफ्नो पहिलो फिफा विश्वकप खेल्ने दिनहरू उत्सुकताका साथ गनिरहेका छन् ।
विश्वकपमा स्पेनले समूहको खेल एटलान्टा र ग्वाडालजारमा खेल्दैछ । तर यी १८ वर्षीय खेलाडीले भने समूह चरणभन्दा धेरै अगाडि पुग्ने बारे सोचिरहेका छन् ।
यदि योजना अनुसार नै सबै कुरा अघि बढ्यो र उनी आफ्नो चोटबाट मुक्त भए (जसका कारण उनले पहिलो खेल गुमाउन सक्ने सम्भावना छ), यमालले अमेरिकामा आफ्नो १९औं जन्मदिन मनाउनेछन् ।
सोचेजस्तै भएमा त्यतिबेला स्पेनिस टोली सेमिफाइनलको तयारी गर्दै उपाधितर्फ अघि बढिरहेको हुनेछ, जुन उपाधि उचाल्ने सपना उनले बाल्यकालदेखि नै देख्दै आएका छन् ।
फिफासँगको अन्तर्वार्ता
जब तपाईं ‘फिफा विश्वकप’ सुन्नुहुन्छ, तपाईंको मनमा के आउँछ ?
म सानै हुँदादेखि नै यो एउटा यस्तो प्रतियोगिता हो जसलाई सबैले हेर्छन् । यसैले गर्दा यो विशेष छ । यदि तपाईंलाई फुटबलमा रुचि छैन भने पनि, जब तपाईंको देशले खेलिरहेको हुन्छ, अचानक सबैजना सडकमा निस्किएर सँगै खेल हेरिरहेका हुन्छन् । फुटबलको सुन्दरता नै यही हो । म पनि यसको हिस्सा बन्दैछु भनेर सोच्दा मात्रै पनि मेरो शरीरका रौंहरू ठाडो हुन्छन् (रोमाञ्चित हुन्छु) ।
तपाईं दबाबमा हुँदा पनि निकै स्वतन्त्र भएर खेलेको देखिनुहुन्छ । तपाईं यो कसरी गर्नुहुन्छ ?
यदि मलाई मैले नजानेको काम गर्नुपरेको भए म नर्भस हुने थिएँ । उदाहरणका लागि, यदि मेरो कुनै साधारण जागिर हुन्थ्यो भने, जुन मैले कहिल्यै गरेको छैन, म सायद काम बिग्रिएला कि भनेर चिन्तित हुने थिएँ । तर फुटबल त मैले सधैं गर्दै आएको कुरा हो; यो मलाई थाहा भएको कुरा हो । त्यसैले म यसको आनन्द लिने प्रयास गर्छु । जब म आफ्ना आमाबुबालाई प्यारापिटमा देख्छु र उनीहरू मप्रति गर्व गर्छन् भन्ने थाहा पाउँछु, तब मेरो दबाब आफैं हराएर जान्छ । यो एउटा राम्रो अनुभूति हो ।
स्पेनका प्रशिक्षक लुइस डे ला फुएन्टे अनुहारमा मुस्कान लिएर खेल्ने कुरा गर्नुहुन्छ । यो तपाईंका लागि किन महत्त्वपूर्ण छ ?
मेरो खेल धेरै हदसम्म रचनात्मकतामा भर पर्छ, र जब म आफैंले खेलको आनन्द लिइरहेको हुँदिन, तब मेरो खेल बिग्रिन्छ । सबै कुरा अलि खल्लो र कम उत्साहजनक लाग्छ । तर जब म खुसी हुन्छु, जस्तै यूरो कपको समयमा थिएँ, तब सबै कुरा मिलेको जस्तो लाग्छ र म अझ बढी स्वतन्त्र महसुस गर्छु ।
अनि जब तपाईं आफ्नो सर्वश्रेष्ठ लयमा हुनुहुन्छ ?
म सधैं भन्छु कि यो एक ‘सुपरहिरो’ जस्तै हुनु हो । सबै कुरा आफैं मिल्दै जान्छ । म अझ तीव्र गतिको, बलियो र उत्साहले भरिएको महसुस गर्छु । मलाई लाग्छ कि मलाई कसैले रोक्न सक्दैन । म विश्वकपमा यही स्तरमा पुग्न चाहन्छु ।
यूरो कप र नेसन्स लिग जितेपछि स्पेनलाई उपाधिको प्रमुख दाबेदार मानिँदैछ । तपाईं यो दबाबलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
यो अलि रमाइलो छ, किनभने यूरो कपमा यसको ठीक उल्टो थियो । कसैले पनि हामीलाई विजेताको रूपमा हेरेका थिएनन्, र त्यसले हाम्रो लागि काम गर्यो । जब तपाईँ मैदानमा उत्रिएपछि ‘दावेदार’ हुनुको कुनै अर्थ रहँदैन । यसले तपाईंलाई कुनै अतिरिक्त फाइदा दिँदैन वा धेरै गोल गर्न मद्दत गर्दैन । तपाईंले अझै पनि प्रत्येक खेललाई पालैपालो ध्यान दिनुपर्छ । त्यहाँ धेरै बलिया टोलीहरू छन्—अर्जेन्टिना, फ्रान्स, पोर्चुगल, इङ्गल्याण्ड—र विश्वकपमा सबैजना आफ्नो सर्वश्रेष्ठ रूपमा हुन्छन् । हाम्रा लागि स्पेनका लागि आफ्नो सर्वस्व दिनु र हाम्रो खेल्ने शैलीमा विश्वास गर्नु नै मुख्य कुरा हो, किनभने मेरो विचारमा, हामी सबैभन्दा उत्कृष्ट फुटबल खेल्छौं ।
तपाईंको विचारमा स्पेनको सबैभन्दा ठूलो शक्ति के हो ?
सबैभन्दा पहिले त हामीसँग भएका खेलाडीहरू नै हुन् । स्पेनिस एकेडेमीहरू विश्वकै उत्कृष्ट छन् र तिनले उत्कृष्ट प्रतिभाहरू उत्पादन गर्छन्, जुन कुरा हाम्रो खेल्ने शैलीमा देखिन्छ । पक्कै पनि, विश्वकप भनेको जित्ने कुरा हो, राम्रो खेल्ने मात्र होइन । तर हामी हाम्रो शैलीमा विश्वास गर्छौं, र यसले राम्रो नतिजा दिइरहेको छ ।
तपाईंलाई कुन कुराले बढी प्रेरित गर्छ : मानिसहरूलाई सही प्रमाणित गर्नु कि उनीहरूलाई गलत प्रमाणित गर्नु ?
म भन्छु, मानिसहरूलाई गलत प्रमाणित गर्नु । जब तपाईं सानै उमेरमा सफलता पाउनुहुन्छ, तब सधैं शंकाहरू हुन्छन्- तपाईं धेरै सानो हुनुहुन्छ, तपाईं एक सिजन मात्र चम्किने खेलाडी हुनुहुनेछ, वा तपाईंलाई बढी आँकिएको (ओभर रेटेड) छ । मेरो लागि हरेक खेलैपिच्छे म के गर्न सक्छु भनेर देखाउनु नै मुख्य कुरा हो । विश्वकप मेरा लागि एउटा नयाँ परीक्षा हुनेछ, र म यसको लागि निकै उत्सुक छु ।
मानिसहरू तपाईंलाई मेसी, रोनाल्डो, एमबाप्पे र नेयमार जस्ता खेलाडीहरूसँग तुलना गर्छन् । के तपाईं आफूलाई त्यो स्तरमा पुगेको देख्नुहुन्छ ?
मेरो लक्ष्य उनीहरूसँग तुलना हुनु होइन । उनीहरूसँगै मेरो नाम पनि लिइयोस् भन्ने हो । ताकि अर्को पटक तपाईंले कसैलाई यो प्रश्न सोध्दा, मेरो नाम पनि त्यही समूहमा परोस् ।
तपाईं आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन चाहनुहुन्छ ?
बिल्कुल, मलाई लाग्छ यो नै मुख्य कुरा हो । यदि तपाईं अरूसँग आफ्नो तुलना गर्नमा अल्झिनुभयो भने, तपाईंले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्न सक्नुहुन्छ । म आफ्नै बाटो खोज्न, खेलको आनन्द लिन र मानिसहरूलाई खुसी पार्न चाहन्छु । र जब म सन्यास लिनेछु, म आशा गर्छु कि मानिसहरूले अझै पनि मेरो खेल दोहोर्याएर हेर्न मन पराउनेछन् ।
तपाईं आफ्नो बाल्यकालको अवस्थालाई के सल्लाह दिनुहुन्छ ?
एउटा बच्चा हुनुको आनन्द लेऊ, किनभने तिमी आफैं मैदानमा उत्रिनुअघि अझै दुईवटा विश्वकप तिमीले दर्शक बनेर हेर्नुछ [उनी हाँस्छन्] । यो क्षणको आनन्द लेऊ, धेरै नसोचिकन खेल्दा कस्तो लाग्थ्यो र स्पेनका लागि विश्वकपमा गोल गर्ने सपना देख । त्यो भावनालाई जोगाएर राख र विश्वास गर कि तिमीले यसलाई साकार पार्नेछौ । सपना देख्न कहिल्यै नछोड ।
तपाईंसँग आफ्ना टोलीका साथी गाभीपछि स्पेनको दोस्रो सबैभन्दा कान्छो विश्वकप गोलकर्ता बन्ने मौका छ, यसबारे कस्तो लाग्छ ?
यूरो कपदेखि नै गाभीले जिस्काउँदै आएका छन् कि यो एउटा यस्तो रेकर्ड हो जुन म उनबाट खोस्न सक्दिनँ । मैले त त्योभन्दा एक कदम अघि बढ्नुपर्नेछ । विश्वकपमा ह्याट्रिक गर्ने सबैभन्दा कान्छो स्पेनिस खेलाडी बन्ने । यदि मैले दोस्रो गोल गरेँ भने, म गाभीलाई हेरेर अलिकति इसारा गर्नेछु, किनभने उनीसँग एउटा मात्र गोल छ । तर म भने तीनवटै गोलका लागि प्रयास गर्नेछु ।
के तपाईं ला रोहालाई उपाधिसम्मै पुगेको देख्नुहुन्छ ?
म आशा गर्छु । यो मेरो लागि एउटा सपना साकार भए जस्तै हुनेछ ।
त्यो सपना कस्तो देखिनेछ ?
रेफ्रीले अन्तिम सिठी बजाउँछन् र हामीले जितिसकेका हुन्छौं । हामीले कति गोलले जित्यौं मलाई थाहा छैन, तर हामी च्याम्पियन बन्छौं । त्यसपछि स्पेन फर्केर फ्यानहरूसँग उत्सव मनाउने । त्यो पल निकै विशेष हुनेछ ।
