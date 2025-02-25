+
English edition

विराटनगर महानगरपालिका लगातार तेस्रोपटक इटहरी मेयर कप च्याम्पियन

२०८३ जेठ ९ गते २२:३५ २०८३ जेठ ९ गते २२:३५

अनलाइनखबर

Shares

अनलाइनखबर

Shares
विराटनगर महानगरपालिका लगातार तेस्रोपटक इटहरी मेयर कप च्याम्पियन

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • विराटनगर महानगरपालिकाले इटहरी मेयर कप क्रिकेट प्रतियोगिताको तेस्रो संस्करणमा लगातार तेस्रो पटक उपाधि जितेको छ।
  • फाइनल खेलमा विराटनगरले कटहरी गाउँपालिकालाई २७ रनले पराजित गर्दै १ सय ६७ रनको प्रतिस्पर्धात्मक योगफल तयार पारेको थियो।
  • विराटनगरका कप्तान फिर्दोस अन्सारी प्लेयर अफ द फाइनल घोषित भए भने दिपेश कँडेल सर्वोत्कृष्ट खेलाडी र बेस्ट बलर घोषित भएका छन्।

९ जेठ, विराटनगर । तेस्रो संस्करणको इटहरी मेयर कप अन्तरपालिका क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि विराटनगर महानगरपालिकाले लगातार तेस्रो पटक जितेको छ ।

शनिबार सम्पन्न फाइनल खेलमा मोरङको कटहरी गाउँपालिकालाई २७ रनले पराजित गर्दै विराटनगरले उपाधान ह्याट्रिक गर्दै आफ्नो दबदबा कायम राखेको हो ।

यसअघि विराटनगरले प्रतियोगिताको पहिलो र दोस्रो संस्करणमा इटहरी उपमहानगरपालिकालाई पराजित गर्दै उपाधि जितेको थियो । यसपटक पनि विराटनगरले आफ्नो सशक्त प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिँदै तेस्रो संस्करणको ट्रफी उचालेको हो ।

इटहरीस्थित डीभीएम स्कुल परिसरको खेल मैदानमा भएको फाइनलमा पहिले ब्याटिङ गरेको विराटनगरले निर्धारित २० ओभरमा ५ विकेट गुमाउँदै १ सय ६७ रनको प्रतिस्पर्धात्मक योगफल तयार गरेको थियो । विराटनगरका कृतिक कामतले अविजित ५६ रनको उत्कृष्ट इनिङ्स खेले । ४५ बल खेलेमा गरेका उनले ४ छक्का र ३ चौका प्रहार गरे ।

कप्तान फिर्दोस अन्सारीले पनि आक्रामक ब्याटिङ गर्दै २३ बलमा ४ चौका र ४ छक्का प्रहार गर्दै ५१ रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले । दीपक पासवानले ३२ रन थप्दा विराटनगरले अतिरिक्त २० रन समेत प्राप्त गरेको थियो ।

१ सय ६८ रनको लक्ष्य पछ्याएको कटहरी गाउँपालिकाले निर्धारित २० ओभरमा ९ विकेट गुमाउँदै १ सय ४० रन मात्र बनाउन सक्यो । कटहरीका ब्याटरहरूले केही समयसम्म संघर्ष गरे पनि लक्ष्य भेट्टाउन सफल भएनन् ।

कटहरीका कप्तान लब कामतले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै ८ चौकाको सहयोगमा ४९ रन बनाए । उनले टोलीलाई खेलमा फर्काउने प्रयास गरे पनि पर्याप्त साथ नपाउँदा कटहरी लक्ष्यसम्म पुग्न सकेन । रुद्र प्रताप शाहले २९ रन बनाए भने दिपु भुजेलले १३, निर्देश बस्नेतले १२ र अभय कामतले ११ रन जोडे ।

बलिङतर्फ विराटनगरका श्रवण किस्कु, अमर यादव र श्रवण यादवले समान २–२ विकेट लिँदै कटहरीको ब्याटिङ लाइनअपलाई दबाबमा राखेका थिए ।

उपाधिसँगै विराटनगर महानगरपालिकाले ७५ हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्राप्त गर्‍यो भने उपविजेता कटहरी गाउँपालिकाले ४० हजार रुपैयाँमा चित्त बुझायो ।

फाइनलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका विराटनगरका कप्तान फिर्दोस अन्सारी ‘प्लेयर अफ द फाइनल’ घोषित भए । उनले १ हजार ५ सय रुपैयाँ नगद पुरस्कार पाए ।

यस्तै विराटनगरका दिपेश कँडेल प्रतियोगिताको ‘सर्वोत्कृष्ट खेलाडी’ तथा ‘बेस्ट बलर’ घोषित भए । उनले सर्वोत्कृष्ट खेलाडी बनेबापत ७ हजार र बेस्ट बलर बनेबापत थप ४ हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्राप्त गरे । कटहरीका लब कामत ‘बेस्ट ब्याटर’ घोषित भए । प्रतियोगिताभर १ सय १४ रन बनाएका उनले ४ हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्राप्त गरे ।

इटहरी उपमहानगरपालिकाको संयोजनमा आइडियल स्पोर्ट्स एकेडेमीले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा कोशी प्रदेशका १२ वटा पालिकाका टोलीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

विजेता तथा उपविजेता टोलीलाई कोशी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री रामप्रसाद मेहेता र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का पूर्व सदस्य सचिव केशवकुमार बिष्टले पुरस्कार वितरण गरेका थिए ।

इटहरी मेयर कप क्रिकेट
टुर्नामेन्ट
Indian Premier League 2026
ICC T20 World Cup 2026
ICC Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
Under Lights T20I Series 2026
ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

सिफारिस

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार
छुटाउनुभयो कि?

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड
छुटाउनुभयो कि?

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न
छुटाउनुभयो कि?

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’
राष्ट्रिय समाचार

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

धेरै कमेन्ट गरिएका

लेखक
अनलाइनखबर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

विराटनगर महानगरपालिका लगातार तेस्रोपटक इटहरी मेयर कप च्याम्पियन

विराटनगर महानगरपालिका लगातार तेस्रोपटक इटहरी मेयर कप च्याम्पियन

एफआईभीबी विश्व वरियतामा नेपाली महिला भलिबल टोली ५८औं स्थानमा

एफआईभीबी विश्व वरियतामा नेपाली महिला भलिबल टोली ५८औं स्थानमा

रेकर्ड गर्ल सन्तोषी : १५०० मिटरमा पनि बनाइन् नयाँ कीर्तिमान

रेकर्ड गर्ल सन्तोषी : १५०० मिटरमा पनि बनाइन् नयाँ कीर्तिमान

काभा महिला भलिबल च्याम्पियनसिप : कीर्गिस्तान विरुद्ध नेपाल सोझो सेटमा विजयी

काभा महिला भलिबल च्याम्पियनसिप : कीर्गिस्तान विरुद्ध नेपाल सोझो सेटमा विजयी

काभा महिला भलिबल च्याम्पियनसिपमा भारतको लगातार दोस्रो जित

काभा महिला भलिबल च्याम्पियनसिपमा भारतको लगातार दोस्रो जित

८ राष्ट्रले मात्रै जितेका छन् फिफा विश्वकप, फाइनल पुगेर पनि उपाधि नजित्ने ५ राष्ट्र

८ राष्ट्रले मात्रै जितेका छन् फिफा विश्वकप, फाइनल पुगेर पनि उपाधि नजित्ने ५ राष्ट्र

ट्रेन्डिङ

आसिफको १४औं ओडीआई अर्धशतक

आसिफको १४औं ओडीआई अर्धशतक
सगरमाथाको चुचुरोमा मेस्सीको तस्वीर, भेटेरै उपहार दिने शेर्पाको इच्छा

सगरमाथाको चुचुरोमा मेस्सीको तस्वीर, भेटेरै उपहार दिने शेर्पाको इच्छा
ओडीआईमा इशान पाण्डेको डेब्यू

ओडीआईमा इशान पाण्डेको डेब्यू
यूएईविरुद्ध नेपाली टिममा फेरबदल, ब्याटिङमा विनोद र अर्जुनलाई मौका

यूएईविरुद्ध नेपाली टिममा फेरबदल, ब्याटिङमा विनोद र अर्जुनलाई मौका
ओडीआईमा अर्जुन कुमालको डेब्यू

ओडीआईमा अर्जुन कुमालको डेब्यू
बागमती स्तरीय एम्प्युटी फुटबलको उपाधि कर्णालीलाई

बागमती स्तरीय एम्प्युटी फुटबलको उपाधि कर्णालीलाई

वेबस्टोरिज

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

12 Stories
भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories
आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories
मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

11 Stories
बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

7 Stories

फिचर

सबै
कुशल भुर्तेलको अर्धशतकमा नेपालले बराबरी गर्‍यो टी–२० शृंखला

कुशल भुर्तेलको अर्धशतकमा नेपालले बराबरी गर्‍यो टी–२० शृंखला

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक