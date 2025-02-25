रेकर्ड गर्ल सन्तोषी : १५०० मिटरमा पनि बनाइन् नयाँ कीर्तिमान

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपालकी ओलम्पियन धावक सन्तोषी श्रेष्ठले १५०० मिटरमा नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान ४ मिनेट २७:३५ सेकेण्डमा बनाएकी छिन्।
- सन्तोषीले एकै वर्ष सात राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाउँदै रेकर्ड गर्लको उपमा पाएकी छन्।
- उनले भारतको झारखण्डमा आयोजित २९औं नेशनल सिनियर एथलेटिक्स फेडेरेसन कम्पिटिसन २०२६ मा प्रतिस्पर्धा गरेकी थिइन्।
९ जेठ, काठमाडौं । गोल्डेन गर्लको रुपमा चिनिँदै आएकी नेपालकी ओलम्पियन धावक सन्तोषी श्रेष्ठ पछिल्लो समय विभिन्न विधामा कीर्तिमानहरु तोड्दै रेकर्ड गर्लको रुपमा चिनिन थालेकी छन् ।
महिलातर्फ ओलम्पिकदेखि मध्यम दूरीमा कीर्तिमान बनाउँदै आएकी सन्तोषीले शनिबार १५०० मिटरमा पनि नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएकी छिन् ।
गोल्डेन गर्लको उपमा पाएकी सन्तोषीले भारतको झारखण्डमा आयोजित २९औं नेशनल सिनियर एथलेटिक्स फेडेरेसन कम्पिटिसन २०२६ मा महिला १५०० मिटरतर्फ शुक्रबार नयाँ कीर्तिमान कायम गरेकी हुन् ।
१५०० मिटरमा पनि नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाउँदै उनी एकै वर्ष सात राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाउने कीर्तिमानी धाविका बनेकी छन् ।
एथ्लेटिक्समा सामान्यतया लामो दुरी र मध्यम दुरीमा एकै सिजनमा कीर्तिमान बनाउनु दुर्लभ मानिन्छ । तर सन्तोषीले भने आफूलाई हरेक दूरीको दौडको लागि तयार पार्दै आएकी छन् ।
सन्तोषीले १५०० मिटर दुरी ४ मिनेट २७:३५ मिनेटमा पूरा गर्दै सरस्वती भट्टराईले सन् २०१६ मा ब्राजिलमा भएको रियो ओलम्पिकमा बनाएको कीर्तिमान तोडेकी हुन् । सरस्वतीले ४ मिनेट ३३:९४ मिनेटको कीर्तिमान बनाएकी थिइन् । सन्तोषीले ०६:५९ सेकेण्डले त्यो कीर्तिमान तोडेकी हुन् ।
एथलेटिक्स फेडेरेसन अफ इण्डियाको निमन्त्रणा र नेपाल एथलेटिक्स संघको सिफारिसमा सन्तोषीले यस प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गरेको सन्तोषीका दाजु केदार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
भारतको झारखण्डको राँचीस्थित बिर्स मुण्ड स्टडियममा शुक्रबार राति भएको उक्त उक्त स्पर्धामा सन्तोषी छैटौं भएकी थिइन् ।
यसअघि उनले २०८२ चैतको अन्तमा पोखरा खुल्ला एथलेटिक्स मिटमा महिला ३००० मिटरमा ३५ वर्षअघिको राष्ट्रिय कीर्तिमान तोड्दै नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएकी थिइन् ।
त्यस्तै गत मंसिरमा स्पेनको भ्यालेन्सिया म्याराथनमा सन्तोषीले २ मिनेट २७ सेकेण्डले आफ्नै नाममा रहेको राष्ट्रिय कीर्तिमान भङ्ग गर्दै नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएकी थिइन् । उनले २ घण्टा ४० मिनेट २३ सेकेण्डमा म्याराथन (४२.२ कि.मि. पुरा गर्दै वि.सं. २०८२ कै बैशाखमा लण्डन म्याराथन (२:४२:५०)मा बनाएको राष्ट्रिय कीर्तिमानलाई भंग गरेकी थिइन् ।
त्यस्तै गत असोजमा सन्तोषीले दिल्ली हाफ म्याराथनमा हाफ म्याराथनको राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएकी थिइन् । २०८० साल कात्तिकमा भारतको राँचीमा भएको साउथ एसियन सिनियर एथलेटिक्स च्याम्पियनसिपमा ५ हजार मिटर र १० हजार मिटर दौडमा पनि दुई कांस्य पदक जित्दै दुई नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएकी थिइन् ।
सन् २०१९ मा काठमाडौंमा भएको १३ औं दक्षिण एसियाली खेकुदल (साग)मा सन्तोषीले नेपालका लागि एथलेटिक्सतर्फ स्वर्ण पदक जित्ने पहिलो नेपाली महिला खेलाडीको रुपमा इतिहास रचेकी थिइन् ।
त्यसबेला मिलिसेकेण्डले भारतीय धावकलाई पछि पार्दै ऐतिहासिक स्वर्ण जितेपछि सन्तोषी नेपाली एथलेटिक्समा गोल्डेन गर्लको उपमाले चिनिन्छन् ।
प्रतिक्रिया 4