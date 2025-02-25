रेकर्ड गर्ल सन्तोषी : १५०० मिटरमा पनि बनाइन् नयाँ कीर्तिमान

२०८३ जेठ ९ गते २२:३५ २०८३ जेठ ९ गते २२:३५

  • नेपालकी ओलम्पियन धावक सन्तोषी श्रेष्ठले १५०० मिटरमा नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान ४ मिनेट २७:३५ सेकेण्डमा बनाएकी छिन्।
  • सन्तोषीले एकै वर्ष सात राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाउँदै रेकर्ड गर्लको उपमा पाएकी छन्।
  • उनले भारतको झारखण्डमा आयोजित २९औं नेशनल सिनियर एथलेटिक्स फेडेरेसन कम्पिटिसन २०२६ मा प्रतिस्पर्धा गरेकी थिइन्।

९ जेठ, काठमाडौं । गोल्डेन गर्लको रुपमा चिनिँदै आएकी नेपालकी ओलम्पियन धावक सन्तोषी श्रेष्ठ पछिल्लो समय विभिन्न विधामा कीर्तिमानहरु तोड्दै रेकर्ड गर्लको रुपमा चिनिन थालेकी छन् ।

महिलातर्फ ओलम्पिकदेखि मध्यम दूरीमा कीर्तिमान बनाउँदै आएकी सन्तोषीले शनिबार १५०० मिटरमा पनि नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएकी छिन् ।

गोल्डेन गर्लको उपमा पाएकी सन्तोषीले भारतको झारखण्डमा आयोजित २९औं नेशनल सिनियर एथलेटिक्स फेडेरेसन कम्पिटिसन २०२६ मा महिला १५०० मिटरतर्फ शुक्रबार नयाँ कीर्तिमान कायम गरेकी हुन् ।

१५०० मिटरमा पनि नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाउँदै उनी एकै वर्ष सात राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाउने कीर्तिमानी धाविका बनेकी छन् ।

एथ्लेटिक्समा सामान्यतया लामो दुरी र मध्यम दुरीमा एकै सिजनमा कीर्तिमान बनाउनु दुर्लभ मानिन्छ । तर सन्तोषीले भने आफूलाई हरेक दूरीको दौडको लागि तयार पार्दै आएकी छन् ।

सन्तोषीले १५०० मिटर दुरी ४ मिनेट २७:३५ मिनेटमा पूरा गर्दै सरस्वती भट्टराईले सन् २०१६ मा ब्राजिलमा भएको रियो ओलम्पिकमा बनाएको कीर्तिमान तोडेकी हुन् । सरस्वतीले ४ मिनेट ३३:९४ मिनेटको कीर्तिमान बनाएकी थिइन् । सन्तोषीले ०६:५९ सेकेण्डले त्यो कीर्तिमान तोडेकी हुन् ।

एथलेटिक्स फेडेरेसन अफ इण्डियाको निमन्त्रणा र नेपाल एथलेटिक्स संघको सिफारिसमा सन्तोषीले यस प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गरेको सन्तोषीका दाजु केदार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

भारतको झारखण्डको राँचीस्थित बिर्स मुण्ड स्टडियममा शुक्रबार राति भएको उक्त उक्त स्पर्धामा सन्तोषी छैटौं भएकी थिइन् ।

यसअघि उनले २०८२ चैतको अन्तमा पोखरा खुल्ला एथलेटिक्स मिटमा महिला ३००० मिटरमा ३५ वर्षअघिको राष्ट्रिय कीर्तिमान तोड्दै नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएकी थिइन् ।

त्यस्तै गत मंसिरमा स्पेनको भ्यालेन्सिया म्याराथनमा सन्तोषीले २ मिनेट २७ सेकेण्डले आफ्नै नाममा रहेको राष्ट्रिय कीर्तिमान भङ्ग गर्दै नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएकी थिइन् । उनले २ घण्टा ४० मिनेट २३ सेकेण्डमा म्याराथन (४२.२ कि.मि. पुरा गर्दै वि.सं. २०८२ कै बैशाखमा लण्डन म्याराथन (२:४२:५०)मा बनाएको राष्ट्रिय कीर्तिमानलाई भंग गरेकी थिइन् ।

त्यस्तै गत असोजमा सन्तोषीले दिल्ली हाफ म्याराथनमा हाफ म्याराथनको राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएकी थिइन् । २०८० साल कात्तिकमा भारतको राँचीमा भएको साउथ एसियन सिनियर एथलेटिक्स च्याम्पियनसिपमा ५ हजार मिटर र १० हजार मिटर दौडमा पनि दुई कांस्य पदक जित्दै दुई नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएकी थिइन् ।

सन् २०१९ मा काठमाडौंमा भएको १३ औं दक्षिण एसियाली खेकुदल (साग)मा सन्तोषीले नेपालका लागि एथलेटिक्सतर्फ स्वर्ण पदक जित्ने पहिलो नेपाली महिला खेलाडीको रुपमा इतिहास रचेकी थिइन् ।

त्यसबेला मिलिसेकेण्डले भारतीय धावकलाई पछि पार्दै ऐतिहासिक स्वर्ण जितेपछि सन्तोषी नेपाली एथलेटिक्समा गोल्डेन गर्लको उपमाले चिनिन्छन् ।

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार
रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड
एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न
व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

'१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?'
'१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?'

विराटनगर महानगरपालिका लगातार तेस्रोपटक इटहरी मेयर कप च्याम्पियन

एफआईभीबी विश्व वरियतामा नेपाली महिला भलिबल टोली ५८औं स्थानमा

काभा महिला भलिबल च्याम्पियनसिप : कीर्गिस्तान विरुद्ध नेपाल सोझो सेटमा विजयी

काभा महिला भलिबल च्याम्पियनसिपमा भारतको लगातार दोस्रो जित

८ राष्ट्रले मात्रै जितेका छन् फिफा विश्वकप, फाइनल पुगेर पनि उपाधि नजित्ने ५ राष्ट्र

आसिफको १४औं ओडीआई अर्धशतक

सगरमाथाको चुचुरोमा मेस्सीको तस्वीर, भेटेरै उपहार दिने शेर्पाको इच्छा

ओडीआईमा इशान पाण्डेको डेब्यू

यूएईविरुद्ध नेपाली टिममा फेरबदल, ब्याटिङमा विनोद र अर्जुनलाई मौका

ओडीआईमा अर्जुन कुमालको डेब्यू

बागमती स्तरीय एम्प्युटी फुटबलको उपाधि कर्णालीलाई

अनावश्यक रौं हटाउने 'लेजर हेयर रिमुभल' कति सुरक्षित ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली 'कोरी बस्टार्ड'

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

कुशल भुर्तेलको अर्धशतकमा नेपालले बराबरी गर्‍यो टी–२० शृंखला

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

