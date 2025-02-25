श्रेयसको शतकमा पन्जाबको शानदार जित, प्लेअफ सम्भावना कायमै

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- कप्तान श्रेयस अय्यरले ५१ बलमा १०१ रन बनाएर पन्जाब किङ्सलाई आईपीएल २०२६ मा लखनउ सुपर जायन्ट्सविरुद्ध जित दिलाए।
- पन्जाबले १९७ रनको लक्ष्य १८ ओभरमा ३ विकेट गुमाएर पूरा गर्यो र प्लेअफ सम्भावना कायम राख्यो।
- पन्जाबले १४ खेलमा १५ अंक जोडेर चौथो स्थानमा उक्लिएको छ र आइतबार हुने दुई खेलले प्लेअफ टुंगो लगाउनेछ।
९ जेठ, काठमाडौं । कप्तान श्रेयस अय्यरले शानदार शतक प्रहार गरेपछि पन्जाब किङ्सले आईपीएल २०२६ मा लखनउ सुपर जायन्ट्सलाई पराजित गर्दै प्लेअफ सम्भावना कायमै राखेको छ ।
लखनउले दिएको १९७ रनको लक्ष्य पन्जाबले १८ ओभरमा ३ विकेटको क्षतिमा पूरा गर्यो । कप्तान श्रेयसले विजयी छक्का प्रहार गर्दै शतक पनि पूरा गरे । उनी ५१ बलमा १०१ रनमा अविजित रहे ।
प्रभसिमरन सिंहले ६९ रन बनाए । कूपर कोनोलीले १८ रन बनाउँदा सुर्यांश शेड्गे ९ रनमा अविजित रहे । लखनउका मोहम्मद शामीले २ विकेट लिँदा अर्जुन तेन्दुल्करले १ विकेट लिए ।
त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको लखनउले २० ओभरमा ६ विकेट गुमाएर १९६ रन बनाएको थियो । ओपनर जोश इङ्लिसले सर्वाधिक ७२ रन बनाए । आयुष बदोनीले ४३ रन बनाउँदा अब्दुल समद ३७ रनमा अविजित रहे ।
पन्जाबका लागि मार्को यानसेन र युजभेन्द्र चहलले २-२ विकेट लिए भने विजयकुमार वाइशाक र अजमतुल्लाह ओमरजाइले १-१ विकेट लिए ।
जितपछि पन्जाबको १४ खेलमा १५ अंक भएको छ र चौथो स्थानमा उक्लिएको छ । अब आइतबार हुने दुई खेलबाट प्लेअफ पुग्ने अन्तिम टोलीको टुंगो लाग्नेछ ।
प्रतिक्रिया 4