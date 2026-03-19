सुनसरीमा एक पुरुष आफ्नै घरमा मृत भेटिए

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- सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका–१५ रामलक्ष्मण मार्गका ३१ वर्षीय सौरभ कार्की आफ्नै घरमा मृत फेला परेका छन् ।
- शनिबार मृत फेला परेका कार्कीको घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
२३ जेठ, काठमाडौं । सुनसरीमा एक पुरुष आफ्नै घरमा मृत अवस्थामा फेला परेका छन् ।
धरान उपमहानगरपालिका–१५ रामलक्ष्मण मार्ग बस्ने ३१ वर्षीय सौरभ कार्की मृत अवस्थामा भेटिएका हुन् ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय समाचार कक्षका अनुसार, उनी आफ्नै घरमा शनिबार मृत अवस्थामा फेला परेका हुन् ।
घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
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