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सुनसरीमा एक पुरुष आफ्नै घरमा मृत भेटिए

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २३ गते २१:२३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका–१५ रामलक्ष्मण मार्गका ३१ वर्षीय सौरभ कार्की आफ्नै घरमा मृत फेला परेका छन् ।
  • शनिबार मृत फेला परेका कार्कीको घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

२३ जेठ, काठमाडौं । सुनसरीमा एक पुरुष आफ्नै घरमा मृत अवस्थामा फेला परेका छन् ।

धरान उपमहानगरपालिका–१५ रामलक्ष्मण मार्ग बस्ने ३१ वर्षीय सौरभ कार्की मृत अवस्थामा भेटिएका हुन् ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय समाचार कक्षका अनुसार, उनी आफ्नै घरमा शनिबार मृत अवस्थामा फेला परेका हुन् ।

घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

सुनसरी
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