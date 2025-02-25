राष्ट्रिय महिला हक्की फाइभ प्रतियोगिताको उपाधि आर्मीलाई

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- नेपाल आर्मीले गिरिजाप्रसाद कोइराला राष्ट्रिय महिला हक्की फाइभ प्रतियोगिताको उपाधि शनिबार जितेको छ ।
- प्रतियोगितामा गण्डकी दोस्रो र मधेस प्रदेश तेस्रो भए ।
- नेपाल आर्मीकी सविना केसी उत्कृष्ट खेलाडी र मधेस प्रदेशकी लक्ष्मीनिया दास उदीयमान खेलाडी घोषित भए ।
२३ जेठ, काठमाडौं । नेपाल आर्मीले गिरिजाप्रसाद कोइराला राष्ट्रिय महिला हक्की फाइभ प्रतियोगिताको उपाधि शनिबार जितेको छ ।
गिरिजाप्रसाद कोइराला स्पोर्ट्स एकेडेमीको आयोजनामा भएको प्रतियोगितामा गण्डकी दोश्रो र मधेस प्रदेश तेश्रो भए ।
शीर्ष तीन स्थान हात पार्ने टिमले क्रमशः ५० हजार, ३० हजार र १५ हजार नगद पुरस्कार प्राप्त गरे ।
आर्मीकी सविना केसी उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भइन् भने मधेश प्रदेशकी लक्ष्मीनिया दास उदीयमान खेलाडी चुनिइन् ।
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