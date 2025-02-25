विश्वकपअघिको मैत्रीपूर्ण खेलमा जर्मनी, पोर्चुगल, इंग्ल्यान्ड र बेल्जियम विजयी

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- फिफा विश्वकप २०२६ अघिको मैत्रीपूर्ण खेलमा जर्मनीले अमेरिकालाई २-१ र पोर्चुगलले चिलीलाई २-१ गोल अन्तरले पराजित गरेका छन् ।
- मैत्रीपूर्ण खेलमा इंग्ल्यान्डले न्युजिल्यान्डलाई १-० र बेल्जियमले ट्युनिसियालाई ५-० को फराकिलो अन्तरले पराजित गरेका छन् ।
- स्कटल्यान्डले बोलिभियालाई ४-० ले पराजित गर्दा स्विट्जरल्यान्ड र अस्ट्रेलियाले १-१ को बराबरी खेलेका छन् ।
२४ जेठ, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ अघिको मैत्रीपूर्ण खेलहरुमा उपाधि दाबेदार टिमहरुले जित हात पारेका छन् । युरोपियन राष्ट्रहरू जर्मनी, पोर्चुगल, इंग्ल्यान्ड र स्कटल्यान्डले जित हात पारेका हुन् ।
जर्मनीले विश्वकप सहआयोजक अमेरिकालाई २-१ ले पराजित गरेको हो । काइ हाभेर्ट्जले दोस्रो मिनेटमै गोल गर्दै जर्मनीलाई अग्रता दिलाएका थिए । अमेरिकाको लागि एन्टोनी रोबिनसनले ३७औं मिनेटमा बराबरी गोल फर्काएका थिए । तर हाभेर्ट्जकै पासमा लेरोय सानेले ५७औं मिनेटमा गोल गर्दै जर्मनीलाई २-१ को अग्रता दिलाए । त्यसपछि थप गोल भएन ।
पोर्चुगलले घरेलु मैदानमा भएको खेलमा चिलीलाई २-१ ले पराजित गरेको हो । गोन्कालो गुएडेजले ५८औं मिनेटमा गोल गर्दै पोर्चुगललाई अग्रता दिलाएका थिए । ब्रुनो फर्नान्डेसले ७५औं मिनेटमा गोल गरी पोर्चुगलको अग्रता दोब्बर पारे । चिलीका लुकास चेपेडाले दोस्रो हाफको इन्जुरी टाइममा एक गोल फर्काए ।
पहिलो हाफको इन्जुरी टाइममा पोर्चगलका राफेल लिओ र चिलीका इभा रोमनले रातो कार्ड पाएपछि दुवै टोलीले दोस्रो हाफमा १० खेलाडीमा रहेर खेलेका थिए ।
इंग्ल्यान्डले न्युजिल्यान्ड विरुद्ध १-० को साँघुरो जित निकाल्यो । कप्तान ह्यारी केनले पहिलो हाफको इन्जुरी टाइममा गोल गरे ।
यसैगरी बेल्जियमले ट्युनिसियालाई ५-० को फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको छ । बेल्जियमका लागि लिएन्ड्रो ट्रोसार्डले २८औं, चार्ल्स डे केटेलाएरले ५३औं, केभिन डे ब्रुएनाले ६५औं, डोडी लुकबाकियोले ८५औं र निकोलस रास्किनले ८७औं मिनेटमा गोल गरे ।
यस्तै स्कटल्यान्डले बोलिभियालाई ४-० ले पराजित गरेको छ । स्कटल्यान्डका लागि चे एडम्सले २ तथा लरेन्स सान्कल्यान्ड र स्कट म्याकटोमिनेले १-१ गोल गरे ।
स्विट्जरल्यान्डले भने अस्ट्रेलियासँग बराबरी खेलेको छ । स्विटजरल्यान्डका डान एनडोयले १४औं मिनेटमा गोल गर्दै अग्रता दिलाएका थिए । तर अष्ट्रेलियाका टेटे यङ्गीले ५६औं मिनेटमा बराबरी गोल फर्काए ।
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