नेयमारले लेखे ‘द लास्ट डान्स’, विश्वकपपछि सन्यासको संकेत

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- ब्राजिलका फुटबलर नेयमारले सन् २०२६ को फिफा विश्वकप आफ्नो अन्तिम खेल हुन सक्ने सङ्केत गर्दै सामाजिक सञ्जालमा "द लास्ट डान्स" लेखेका छन् ।
- हाल साउदी अरेबियाको अल-हिलालबाट खेलिरहेका ३४ वर्षीय नेयमार सन् २०२३ अक्टोबरमा लागेको चोटका कारण लामो समयदेखि मैदान बाहिर छन् ।
- क्यानडा, मेक्सिको र अमेरिकामा संयुक्त रूपमा आयोजना हुने सन् २०२६ को विश्वकपमा ब्राजिलले लगातार २३औं पटक सहभागिता जनाउँदैछ ।
२४ जेठ, काठमाडौं । ब्राजिलका स्टार फुटबलर नेयमार जुनियरले सन् २०२६ को फिफा विश्वकप आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय करियरको अन्तिम प्रतियोगिता हुन सक्ने संकेत दिएका छन् । उनले यसलाई ‘द लास्ट डान्स’ भन्दै उल्लेख गरेका हुन्।
यो टिप्पणी उनले फिफाको सामाजिक सञ्जाल पोस्टको कमेन्टमा गरेका थिए, जहाँ उनको ब्राजिल टोलीसँगको यात्रा देखाउने तस्बिरहरू राखिएको थियो । सो पोस्टमा ‘वी ह्याभ वाच्ड हिम ग्रो अप’ (हामीले उनलाई हुर्कँदै गरेको देख्यौं) भन्ने क्याप्सन थियो, जसको कमेन्टमा नेयमारले ‘द लास्ट डान्स’ लेखेका थिए ।
यसअघि विभिन्न अन्तर्वार्ताहरूमा पनि नेयमारले सन् २०२६ को डिसेम्बरमा आफ्नो फुटबल करियर टुङ्ग्याउन सक्ने सम्भावना रहेको र यो विश्वकप नै आफ्नो अन्तिम प्रयास हुने बताउँदै आएका थिए ।
सन् २०२६ को विश्वकप क्यानडा, मेक्सिको र अमेरिकामा संयुक्त रूपमा आयोजना हुनेछ । ब्राजिलले भने यस प्रतियोगितामा आफ्नो लगातार २३औं सहभागिता जनाउँदैछ र अहिलेसम्म सबै संस्करणमा छनोट हुने एकमात्र देश पनि हो ।
हाल ३४ वर्षका नेयमार चोटका कारण लामो समयदेखि मैदान बाहिर छन् । सन् २०२३ अक्टोबरमा उरुग्वे विरुद्धको विश्वकप छनोट खेलमा एसीएल (एसीएल) चोट लागेपछि उनी ब्राजिलका लागि खेल्न सकेका छैनन् । त्यसयता उनको पुनरागमन यात्रा निरन्तर चोटका समस्याले प्रभावित हुँदै आएको छ ।
उनी हाल साउदी अरेबियाको अल-हिलाल क्लबबाट खेलिरहेका छन् तर चोटका कारण लामो समय मैदान बाहिर रहनुपरेको छ । पछिल्लो पटक देखिएको चोटले समेत उनको विश्वकप सहभागितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
नेयमारको विश्वकप यात्रा सन् २०१० मा दक्षिण अफ्रिकाबाट सुरु भएको थियो, जहाँ उनले अमेरिकाविरुद्ध आफ्नो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय गोल गरेका थिए ।
सन् २०१४ को ब्राजिल विश्वकपमा उनले घरेलु मैदानमा टोलीको मुख्य आशा बोकेका थिए तर कोलम्बियाविरुद्धको क्वार्टरफाइनलमा लागेको चोटले उनको प्रतियोगिता अन्त्य भएको थियो ।
सन् २०१६ मा उनले रियो ओलम्पिकमा ब्राजिललाई स्वर्ण पदक दिलाउँदै करियरको महत्वपूर्ण सफलता हात पारे। त्यसपछि २०१८ विश्वकपमा पनि उनी चोटपछि फर्किएर खेले तर ब्राजिल सेमिफाइनलभन्दा अघि बढ्न सकेन ।
अब २०२६ को विश्वकप उनको लागि अन्तिम अवसर बन्न सक्ने संकेतसँगै नेमारको अन्तर्राष्ट्रिय करियरको अर्को महत्वपूर्ण अध्याय सुरु भएको देखिन्छ ।
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