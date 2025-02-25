फिफा विश्वकप सुरु हुन दुई दिन बाँकी, हेरौं पूरा खेल तालिका, मिति र फाइनलको जानकारी

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- फिफा विश्वकप २०२६ अमेरिका, मेक्सिको र क्यानडामा संयुक्त रूपमा आयोजना हुँदैछ, जसमा पहिलो पटक ४८ टोलीहरूले १०४ खेल खेल्नेछन् ।
- मेक्सिकोको ऐतिहासिक एज्टेका स्टेडियम तीनवटा विश्वकप आयोजना गर्ने विश्वकै पहिलो स्टेडियम बन्दै जुन ११ मा उद्घाटन खेल खेलाउनेछ ।
- विश्वकपको फाइनल खेल १९ जुलाई २०२६ मा अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित ८२,५०० भन्दा बढी क्षमता भएको मेटलाइफ स्टेडियममा हुनेछ ।
२६ जेठ, काठमाडौं । फुटबलको महाकुम्भको प्रतिक्षा गरिरहेका विश्वभरका फुटबल प्रेमीहरूका लागि अब प्रतिक्षाको घडी सकिन लागेको छ ।
फिफा विश्वकप इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो र भव्य फुटबल विश्वकपको २३औं संस्करण फिफा विश्वकप २०२६ अब केही दिनमै उत्तर अमरिकी महादेशमा सुरु हुँदैछ ।
आयोजकको संख्यादेखि सहभागी टिम र खेल संख्याको कीर्तिमानमा यस पटकको विश्वकपमा धेरै कुराहरू पहिलो पटक हुँदैछन् । जसले यसलाई अझ विशेष बनाएको छ ।
फिफा विश्वकप २०२६ को सुरु हुने मिति, पूर्ण खेल तालिका, आयोजक राष्ट्रहरू र फाइनल खेलको विस्तृत जानकारी तल प्रस्तुत गरिएको छ ।
विश्वकप २०२६: मुख्य विवरण र मिति
फिफा विश्वकप २०२६ को औपचारिक उद्घाटन तीन फरक देशमा फरक तरिकाले आयोजना हुनेछ । विश्वकपको उद्घाटन खेल भने ११ जुनमा मेक्सिकोमा हुनेछ ।
मेक्सिको र दक्षिण अफ्रिका अज्टेका स्टेडियममा मैदान उत्रेपछि नै विश्वकपको महाकुम्भको औपचारिक सुरुवात हुनेछ ।
पुटबलको यस महासंग्राम करिब ४० दिन चल्नेछ । १९ जुलाईमा अमेरिकाको न्युयोर्कमा हुने फाइनल खेलपछि विश्वकप समापन हुनेछ । यस पटक विश्वकपमा अहिलेसम्मकै धेरै १०४ खेल हुनेछन् ।
सुरु हुने मिति: जुन ११, २०२६
फाइनल खेल: जुलाई १९, २०२६
आयोजक राष्ट्रहरू: अमेरिका, मेक्सिको र क्यानडा (संयुक्त रूपमा)
कुल सहभागी टोली: ४८ (यसअघि ३२ टोली खेल्दै बएकोमा पहिलो पटक ४८ टोली)
कुल खेल संख्या: १०४ खेल (समूह चरणमा ७२ र नकआउट चरणमा ३२)
३ राष्ट्र र १६ सहर: खेल मैदानहरू
फिफा विश्वकपको इतिहासमै पहिलो पटक फिफा विश्वकप तीनवटा देशमा संयुक्त रूपमा आयोजना हुँदैछ । जसमा अमेरिकाको ११ स्टेडियममा खेल हुनेछ भने मेक्सिकोको ३ र क्यानडाको २ स्टेडियममा खेल हुनेछ ।
अमेरिका (११ सहर): न्यूयोर्क/न्यूजर्सी, लस एन्जलस, डलास, एटलान्टा, कान्सास सिटी, ह्युस्टन, मायमी, फिलाडेल्फिया, सिटल, बोस्टन, सान फ्रान्सिस्को
मेक्सिको (३ सहर): मेक्सिको सिटी, ग्वाडलाजारा, मोन्टेरे
क्यानडा (२ सहर): टोरन्टो, भ्यान्कुभर
प्रतियोगिताको नयाँ ढाँचा
यस पटक विश्वकपमा सहभागि टोलीको संख्या ३२ बाट बढाएर ४८ पुर्याइएको छ । जसले गर्दा ढाँचा पनि केही परिवर्तन गरिएको छ ।
समूह चरण: ४८ टोलीहरूलाई कुल १२ वटा समूह (समूह ए देखि एल सम्म) विभाजन गरिएको छ । प्रत्येक समूहमा ४-४ टोलीहरू हुनेछन् ।
नकआउट चरण: प्रत्येक समूहका शीर्ष दुई टोलीहरू र तेस्रो स्थानमा रहने उत्कृष्ट ८ वटा टोलीहरू राउन्ड अफ ३२ मा प्रवेश गर्नेछन् । यस पटकदेखि नकआउट चरणमा राउण्ड अफ ३२ नयाँ थप गरिएको चरण हो ।
पूर्ण खेल तालिका र मुख्य चरणहरू
३९ दिन लामो यस फुटबल उत्सवको तालिका यसप्रकार छ ।
१. समूह चरण
अवधि: जुन ११ देखि जुन २७, २०२६ सम्म
उद्घाटन खेल: जुन ११ मा मेक्सिको सिटीको एस्टेका स्टेडियममा मेक्सिको र दक्षिण अफ्रिका बीचको खेलबाट विश्वकपको सुरुवात हुनेछ । क्यानडाको पहिलो खेल जुन १२ मा टोरन्टोमा र अमेरिकाको पहिलो खेल जुन १२ मा लस एन्जलसमा हुनेछ । रोचक तथ्य के छ भने मेक्सिको फिफा विश्वकप तेस्रो पटक आयोजना गर्ने पहिलो राष्ट्र बन्दैछ । र त्यहाँको ऐतिहासिक एज्टेका स्टेडियम तीनवटा छुट्टा छुट्टै विश्वकप (१९७०, १९८६ र २०२६) आयोजना गर्ने विश्वकै पहिलो रंगशाला बन्नेछ । जुन ११ मा हुने उद्घाटन खेल सोही मैदानमा खेलिनेछ ।
२. राउन्ड अफ ३२
अवधि: जुन २८ देखि जुलाई ३, २०२६ सम्म
समूह चरणबाट छानिएका ३२ टोलीहरूले नकआउट खेल खेल्नेछन् । समूह चरणको ७४ खेलपछि हरेक समूहका शीर्ष दुई टोली स्वत नकआउट चरणमा पुग्नेछन् भने तेस्रो हुने मध्ये उत्कृष्ट ८ टोली पनि राउण्ड अफ ३२ मा प्रवेश गर्नेछन् ।
३. राउन्ड अफ १६
अवधि: जुलाई ४ देखि जुलाई ७, २०२६ सम्म
राउण्ड अफ ३२ का विजेता उत्कृष्ट १६ टोलीहरूबीच प्रिक्वाटरफाइनलमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ । विजेता टिमहरु क्वाटरफाइनलमा प्रवेश गर्नेछन् ।
४. क्वार्टरफाइनल
अवधि: जुलाई ९ देखि जुलाई ११, २०२६ सम्म
क्वाटरफाइनल चरणका खेलहरू अमेरिकाको लस एन्जलस, कान्सास सिटी, मियामी र बोस्टनमा आयोजना हुनेछन् । क्वाटरफाइनलमा उत्कृष्ट ८ टोलीबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । क्वाटरफाइनलका ४ विजेता टोली सेमिफाइनल प्रवेश गर्नेछन् ।
५. सेमिफाइनल
अवधि: जुलाई १४ र जुलाई १५, २०२६
सेमिफनाइनल खेलहरु अमेरिकनाको डलास र एटलान्टामा सञ्चालन हुनेछ । फाइनल पुग्नका लागि दुई सेमिफाइनल खेल हुनेछ । यसको विजेता उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।
६. तेस्रो स्थानको खेल
मिति: जुलाई १८, २०२६
सेमिफाइनलमा पराजित भएका दुई टोली बीच तेस्रो स्थानका लागि अमेरिकाको मायमीमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
फाइनल खेल
विश्व फुटबलको सबैभन्दा ठूलो र प्रतिष्ठित ट्रफीको छिनोफानो जुलाई १९ मा हुनेछ । सेमिफाइनलका दुई विजयी टिमहरु जुलाई १९ मा विश्वकप ट्रफी उचाल्ने लक्ष्यसहित अरिकाको न्यूयोर्क/न्यूजर्सीस्थित मेटलाइफ स्टेडियममा प्रतिस्पर्धामा उत्रनेछन् ।
यस रंगशालाको क्षमता ८२,५०० भन्दा बढी दर्शकहरू बसेर फाइनल खेलको प्रत्यक्ष मजा लिन सक्नेछन् ।
विश्वकप २०२६ किन ऐतिहासिक छ ?
सर्वाधिक टोली र खेल: ४८ टोली र १०४ खेलहरू हुने भएकाले यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै खेल र खेलाडी समेटिएको विश्वकप हो ।
नयाँ देशहरूको डेब्यु: प्रतियोगिता ठूलो भएकाले केही नयाँ देशहरू जस्तै– कुराकाओ, उज्बेकिस्तान, जोर्डन र केप भर्डले पहिलो पटक फिफा विश्वकपको मञ्चमा डेब्यु गर्दै इतिहास रच्दैछन् ।
साविक विजेता: लियोनेल मेस्सीको कप्तानीमा सन् २०२२ को कतार विश्वकप जितेको अर्जेन्टिना यस पटक आफ्नो उपाधि रक्षा गर्ने दाउमा मैदान उत्रनेछ ।
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