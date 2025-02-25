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- एसीसी महिला प्रिमियर कपको क्वाटरफाइनलमा नेपालले थाइल्यान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ ।
- नेपाल र थाइल्यान्डबीचको खेल बुधबार बिहान सवा १० बजे शुरू हुनेछ ।
- एसिया कपमा छनोट हुन नेपालका लागि यस खेलमा जित निकाल्दै सेमिफाइनल पुग्नैपर्ने दबाब छ ।
२३ जेठ, काठमाडौं । एसीसी महिला प्रिमियर कपको क्वाटरफाइनलमा नेपालले बलियो टोली थाइल्यान्डसँग खेल्ने भएको छ ।
मंगलबार विहान भएको समूह ‘ए’ को खेलमा थाइल्यान्डलाई जापानलाई हराएर समूहविजेता बनेपछि समूह ‘डी’ को उपविजेता नेपालले थाइल्यान्डसँग खेल्ने भएको हो ।
गत शनिबार भएको खेलमा नेपालले हङकङसँग लज्जास्पद हार बेहोरेपछि समूहमा उपविजेता भएको थियो ।
नेपाल र थाइल्यान्डबीचको क्वाटरफाइनल खेल बुधबार विहान सवा १० बजेदेखि सुरु हुनेछ ।
एसिया कपमा छनोट हुनका लागि सेमिफाइनलसम्म पुग्नुपर्छ । नेपाल पराजित भएमा एसिया कप गुमाउनेछ ।
यसअघि नेपालले केही दिनअघि चीनसँग पराजित हुँदै एसियन गेम्समा पनि छनोट हुन असफल भएको थियो ।
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